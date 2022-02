Corinthians encaminha acerto com Luís Castro; multa ainda é entrave

(Foto: Bruno de Carvalho/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)





O Corinthians tem bem encaminhada a contratação do português Luís Castro, técnico de 60 anos que está no Al-Duhail, do Catar. A proposta, colocada na mesa na quarta-feira, já foi aceita pelo treinador.

Há ainda um entrave para a contratação. Com vínculo até o meio do ano, Castro tem uma multa de 1,2 milhão de euros prevista em contrato, algo próximo a R$ 7 milhões. O estafe do treinador negocia um acordo com os cataris. Para que a saída ocorra, ele pode abrir mão de alguns valores.

Em contato com o ge, o treinador disse que está focado no jogo da próxima segunda-feira, contra o Qatar SC, pela liga nacional. A tendência é que ele venha ao Brasil na próxima semana.

Caso o negócio se confirme, Castro chegará ao Brasil com os auxiliares João Brandão e Vítor Severino, o preparador físico Pedro Brito e com o analista José Costa.

O iraniano Kia Joorabchian e seu sócio Giuliano Bertolucci participam das negociações.

Luís Castro também interessa ao Botafogo. A negociação era conduzida por John Textor, dono da equipe carioca.

O treinador deve chegar ao Brasil na companhia de dois auxiliares, um preparador físico e um observador técnico. A ideia do Corinthians é tê-lo por dois anos, até o fim da gestão do presidente Duílio Monteiro Alves.

Castro começou no Porto como coordenador de formação na base, passou pelo time B, onde foi campeão da Segunda Divisão. Chegou a fazer 16 jogos como técnico interino do clube português.

Com dois anos na Ucrânia, o treinador foi campeão nacional em 2020 com o Shakhtar Donetsk, num time repleto de brasileiros, como Marlos e Dentinho. Ele está desde agosto de 2021 no Catar.

Globo Esporte