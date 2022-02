Fim da espera: Corinthians anuncia o técnico português Vitor Pereira

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira seu novo técnico: o português Vitor Pereira.

O treinador de 53 anos, que estava livre no mercado após trabalhar no Fenerbahce-TUR, chega com contrato válido até o fim de 2022. A expectativa é de que ele desembarque no Brasil até o fim desta semana.

O anúncio foi feito pelo presidente Duilio Monteiro Alves em um vídeo divulgado nas redes sociais do clube.

- No futebol, as decisões não são simples. Não adianta ter pressa. O importante é definir o alvo, negociar e ter calma. Esta decisão demorou mais do que a gente esperava, mas o resultado é exatamente o que a gente queria. Agora, a gente dá as boas-vindas a um cara que foi campeão onde passou e chega ao Brasil pronto para trabalhar em um clube único e que vai viver com a Fiel a loucura de ser Corinthians. Bem-vindo, Vitor Pereira, novo técnico do Timão. Vai, Corinthians! - disse Duilio.

Vitor Pereira será o terceiro técnico da gestão Duilio Monteiro Alves no Timão. Antes dele, Sylvinho e Vagner Mancini comandaram a equipe.

Recentemente, o presidente do Corinthians foi criticado pela demora na busca por um novo treinador – Luis Castro, outro português, esteve perto. A busca já durava mais de 20 dias, desde a demissão de Sylvinho após a derrota no clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista.

O novo treinador acumula passagens por times da Europa como o Porto, onde conquistou o bicampeonato da Liga Portuguesa. Pereira também conquistou os títulos nacionais da Grécia, com o Olympiacos, e da China, com o Shangai SIPG.

Vitor Pereira chega com a missão de conduzir o Corinthians em sua principal competição de 2022, a Libertadores. O treinador terá pouco mais de um mês para preparar a equipe. O Timão ainda não conhece os adversários, mas a fase de grupos tem início previsto para o início de abril.

A tendência é de que o auxiliar Fernando Lázaro ainda comande a equipe na partida contra o Bragantino, domingo, às 11h, na Neo Química Arena, pelo Paulistão.

