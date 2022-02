Medvedev comenta invasão na Ucrânia: "Tênis não é tão importante"

(Foto: Hector Vivas/Getty Images)





Horas antes de disputar a semifinal do ATP 500 de Acapulco contra Rafael Nadal, na madrugada desta sexta para sábado, às 1h de Brasília, Daniil Medvedev, tenista russo que assume o topo do ranking mundial da ATP na próxima segunda-feira, comentou a invasão de seu país natal na Ucrânia.

- Nesse momento, a gente entende que o tênis às vezes não é tão importante assim. Eu acordei na quinta-feira com uma mistura de emoções dentro de mim - afirmou Daniil.

Na última quinta-feira, o exército russo invadiu a Ucrânia a mando do presidente Vladimir Putin, iniciando um conflito que já deixou mais de 200 mortos no país do leste europeu. Os ataques foram feitos por ar, por terra e por mar e já desabrigaram mais de 100 mil pessoas.

Adversário de Medvedev na semifinal da competição mexicana, o espanhol Rafael Nadal também não se furtou a comentar o conflito.

- São notícias sombrias. Não quero dizer de quem é a culpa ou do problema em si, mas me parece inacreditável neste século que estamos vivendo ainda termos guerras. Não consigo entender isso. Espero que acabe o mais rápido possível. A única coisa que desejo é que tenhamos o menor número possível de afetados e mortos - concluiu o espanhol.

Globo Esporte