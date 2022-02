TV Cultura transmite prova do México de Fórmula E

Após duas semanas desde o início da temporada, as disputas da terceira etapa da temporada da Fórmula E começam logo nos treinos classificatórios deste sábado (12/2), diante do lendário Foro Sol. Na TV Cultura, a partir das 14h30, o fã de automobilismo pode conferir o circuito da Cidade do México junto da narração de Marco de Vargas e comentários de Fábio Seixas. Em seguida, a etapa única se estende para a largada do E-prix, a partir das 18h45.

A terceira disputa entre os pilotos, direto da capital mexicana, acontece no autódromo Hermanos Rodriguez. Conhecido por suas curvas, o encontro promete emoção entre os pilotos. Em destaque, está o desempenho do brasileiro Lucas Di Grassi. Agora, pela equipe da Venturi, Di Grassi começa a temporada conquistando o top 5 nas duas corridas do final de semana em Diriyah, além de de ter garantido o pódio na segunda. Desta vez, no E-Prix da Cidade do México, o brasileiro busca repetir os ótimos resultados.