Ricardo Rocha e auxiliar de Vanderlei Luxemburgo acionam o Cruzeiro na Justiça

O Cruzeiro tem mais dois processos trabalhistas a resolver. O ex-diretor técnico Ricardo Rocha e o auxiliar de Vanderlei Luxemburgo, Maurício Copertino, também acionaram o clube na Justiça do Trabalho. Com isso, toda a equipe de Luxemburgo na Raposa tem demandas trabalhistas contra o clube mineiro.

O processo de Ricardo Rocha corre em segredo de Justiça. Não há detalhes sobre os pedidos do então responsável pelo futebol celeste. Ele chegou com Luxemburgo à Raposa em agosto do ano passado e deixou o clube com a saída do treinador. Há audiência inicial marcada para 4 de março na 36ª Vara do Trabalho.

Mesma situação de Maurício Copertino. Na demanda judicial, ele pede R$ 564.027,45, incluindo honorários advocatícios. Os pedidos do auxiliar vão de salário atrasados a pagamento da multa pela rescisão contratual.

Segundo a ação, Copertino tinha direito a R$ 68 mil de salário mais R$ 5,8 mil de auxílio moradia no Cruzeiro. Confira os pedidos:

Aviso Prévio 30 dias: R$ 73, 8 mil

04/12 de 13º salário 2021: R$ 24,6 mil

01/12 de 13º salário 2022: R$ 6, 15 mil

05/12 de férias +1/3: R$ 41 mil

FGTS sobre rescisão: R$ 11,64 mil

FGTS do período: R$ 55,35 mil

Multa FGTS do lapso: R$ 22,14 mil

Salário dezembro 2021: R$ 73,8 mil

multa do art 477 §08º: R$ 73,8 mil

multa rescisória contratual: R$ 68 mil





Audiência de Copertino foi marcada para 16 de fevereiro. Ele e Ricardo Rocha se juntam ao fisiologista Emerson Silami e o preparador físico Antônio Mello. Ambos também acionaram o clube mineiro.

