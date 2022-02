Como o povo brasileiro se beneficiará da regulamentação das apostas esportivas?

As apostas esportivas já são populares no Brasil entre os fãs de esportes. Segundo levantamento do Governo, já são cerca de 450 casas de apostas online no país.

Mas apostar no Brasil é legal? Sim, desde que sejam apostas de cotas fixas, ou seja, quando o apostador dá o seu palpite ele já sabe o quanto receberá, caso saia vitorioso da aposta.

Isso só é possível porque em 2018, o ex-presidente Michel Temer, aprovou a Lei 13.756, tornando legal as apostas esportivas.

Para tal, é preciso que alguns requisitos sejam cumpridos. Além das cotas fixas, por exemplo, o setor precisa ser regulamentado para garantir como será a operação das casas de apostas e trazer mais segurança ao apostador.

O Governo tem até 31 de dezembro de 2022 para regulamentar o mercado das apostas esportivas, mas a expectativa é que o texto seja aprovado antes da Copa do Mundo no Qatar.

Por que é importante regulamentar o segmento de apostas esportivas? Quais os benefícios isso pode trazer para o país? É o que explicaremos neste artigo.

5 benefícios da regulamentação das apostas esportivas no Brasil

Só em 2020, segundo a pesquisa da Globo, o mercado de apostas esportivas no Brasil alcançou R$7 bilhões, mesmo com a paralisação dos jogos devido à pandemia. Entre 2018 e 2020, o setor cresceu de R$2 bilhões para R$7 bilhões.

O potencial do setor é enorme. No webinar “As apostas esportivas, uma grande oportunidade para o país”, realizado pela Secap, especialistas falaram de um crescimento de 17% nos próximos 5 anos, podendo gerar uma receita de R$20 bilhões em 2026.

É preciso considerar que esses dados são a respeito de um mercado ainda sem regulamentação. Por isso, ter as regras todas bem delineadas pode beneficiar muito o país.

O portal Aposta Legal Brasil produziu um infográfico que resume bem as vantagens da regulamentação das apostas esportivas:





Os pontos positivos são nítidos para o mercado e para o apostador, mas como mencionado anteriormente, o processo regulatório está em fase final de discussão entre diversos órgãos do Governo.

Enquanto a regulamentação ainda não acontece, os apostadores e os sites de apostas continuam operando em um cenário incerto.

Apesar de ser uma pauta de alta complexidade, é preciso que todas as pontas da regulamentação sejam bem amarradas quanto antes para que o país e os apostadores tirem o melhor proveito das apostas esportivas online.