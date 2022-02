Ferran Torres, do Barcelona, joga pela Liga Europa com camisa sem escudo do clube; veja fotos

Ferran Torres fez o gol do Barcelona no empate em 1 a 1 com o Napoli, pela Liga Europa, nesta quinta-feira, mas chamou mais atenção por um detalhe curioso: ele atuou a partida com uma camisa que não tinha o escudo do clube nem o símbolo da fornecedora esportiva.

O detalhe foi percebido justamente nas fotos após o atacante marcar, de pênalti, o gol de empate no segundo tempo. Na comemoração, fica perceptível a diferença da camisa de Ferran em relação aos companheiros.

Em fotos anteriores ao gol, é possível ver o uniforme de Ferran completo, com os dois símbolos ainda na camisa.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o problema ocorreu na volta para o segundo tempo. Durante a etapa inicial, Ferran usou uma camisa normal. Após o intervalo, estava com o uniforme sem os símbolos. Geralmente, os jogadores recebem um par de camisas por partida.

O Barcelona ainda não se manifestou sobre o episódio.

Globo Esporte