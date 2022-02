Liga italiana planeja torneio nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo do Catar

(Foto: Getty Images)





A liga italiana planeja organizar um torneio com os 20 clubes da Série A durante a Copa do Mundo do Catar. A competição seria realizada nos Estados Unidos, entre meados de novembro e o início de janeiro, período em que o Campeonato Italiano ficará paralisado para a realização do Mundial.

Em entrevista à agência Reuters, o CEO da Série A italiana, Luigi De Siervo, explicou o plano.

- Queremos manter nossos jogadores em forma enquanto nos promovemos em um mercado que consideramos estratégico. Os compromissos seriam programados para evitar qualquer colisão de horários com o calendário da Copa do Mundo - disse De Siervo.

Luigi De Siervo explicou que este projeto ainda está em estudo e que será necessária a luz verde da UEFA, FIFA, bem como dos vários órgãos regionais (federação e liga profissional americana, CONCACAF).

Globo Esporte