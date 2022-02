Fla fora do CBLOL? Simplicity conversa com gigantes dos Esports

(Foto: Bruno Alvares/Riot Games)





A Simplicity já estuda a possibilidade de um futuro sem o casamento com o Flamengo. De acordo com apuração exclusiva do ge, a empresa, que gerencia o esport do Rubro-Negro desde o início de 2020, atua fortemente nos bastidores em busca de nova parceria ou até mesmo venda da franquia no CBLOL.

Entre os times procurados estão Keyd, Fluxo, Cruzeiro e outras organizações de menor expressão. A Simplicity tem procurado agendar reuniões com as organizações - movimento que já havia sido feito no ano passado, mas sem sucesso. Interlocutores ouvidos pela reportagem dizem que os termos do negócio ainda são pouco conhecidos. Além disso, pesa também contra a empresa americana capitaneada por Jed Kaplan a imagem devastada nos bastidores.

- Parceria com eles (Simplicity) não há possibilidade. Só em compra total das operações - disse um dos envolvidos.

- Claro que tenho interesse em ouvir o que há para ser oferecido. Me parece que estão abertos para uma ou mais possibilidades de negócio - disse outra fonte.

Entretanto, uma das equipes procuradas pela Simplicity diz que a proposta inclui a venda da vaga do CBLOL. De acordo com fonte presente nesta conversa, a questão ainda é embrionária, sem valores debatidos e que despertaram inicialmente pouco interesse.

Perguntada pela reportagem do ge se havia sido comunicada sobre a intenção de negócio da Simplicity, a Riot Games informou que não comenta “rumores”, mas salientou que enxerga movimentações nos bastidores como naturais.

- Sobre operações de transferência, entradas de novos sócios ou vendas de vagas, entendemos que estas são movimentações normais do mercado com o amadurecimento da liga, e o surgimento de novos parceiros investidores do segmento torna possível que os times busquem diferentes modelos de parceria para seus negócios - informou em nota.

Jogo duplo?

Ao mesmo tempo, a Simplicity também procurou o Flamengo para sinalizar interesse de renovação. Fontes apontam que a diretoria da empresa americana encaminhou um e-mail ao Flamengo demonstrando interesse em abrir conversas de renovação. O contrato entre o clube carioca e a Simplicity vai até junho de 2023. A avaliação é de que o Flamengo não teria interesse em estender o vínculo.

A reportagem entrou em contato com o Flamengo, mas o clube até o momento não respondeu. A Simplicity negou que esteja sondando o mercado e que está “comprometida com o esport do Rubro-Negro e espera estreitar laços para renovação”.

Globo Esporte