Escape 60 aposta em inovação e tem expectativa de 30% de crescimento em 2022

Diante do cenário de pandemia de 2021, o Escape 60, marca pioneira no desenvolvimento de jogos de fuga presenciais e on-line no Brasil, se consolidou no mercado, apostando em inovações e na reinvenção da marca para garantir diversão e entretenimento para todos os públicos, principalmente após ter suas unidades fechadas no primeiro semestre do ano passado, por causa da covid-19.

Assim, para dar continuidade ao negócio e oferecer entretenimento de qualidade a seus clientes, a marca se reinventou e focou esforços no ambiente on-line. O E60Play, plataforma de jogos on-line do Escape 60, foi o maior aliado durante o ano, além de representar um sucesso promissor também para os próximos anos.

No segundo semestre, com a flexibilização do isolamento social e o retorno do público às salas presenciais do Escape 60, a empresa viu seu faturamento retomar o crescimento. De acordo com Jeannette Galbinski, diretora de Marketing do Escape 60, as parcerias com outras empresas e os projetos on-line ajudaram a fortalecer a imagem da empresa no mercado e na mídia durante os meses em que as unidades permaneceram fechadas.

Jeannette ainda afirma que a meta para este ano é de um aumento de, pelo menos, 30% ante aos resultados de 2021. “Ficamos seis meses fechados, temos de crescer muito para nos igualar a um ano normal”, comenta a empresária. “Mas continuamos firmes e sólidos na manutenção das nossas unidades e oferecendo diversão de qualidade aos nossos clientes.”

A empresa estima que, ao longo do ano, 60% dos projetos tenham sido on-line e 40%, presenciais. “Tivemos um ano bem agitado com o Escape 60, mas continuamos inovando e buscando inspirações para desenvolver salas icônicas. Apesar das dificuldades, me traz muita alegria ver as pessoas vacinadas e felizes, querendo sair de casa no segundo semestre, ao ver que o Escape 60 se tornou uma atividade segura. Isso fez toda a diferença nos negócios da marca”, afirma Jeannette.

É importante ressaltar que todos os cuidados para a segurança e a higiene foram e continuam sendo tomados, e muito bem controlados. As unidades abriram com hora marcada, a fim de seguir o protocolo da covid-19 e garantir a segurança de colaboradores e clientes, sem perder a diversão.

Investimentos e parcerias

Entre os investimentos, destaca-se a inauguração da nova unidade do Escape 60, localizada na Rua Henrique Schaumann, em Pinheiros - São Paulo. A unidade conta com nove salas, inauguradas após a abertura da unidade, repletas de desafios para todos os gostos e idades.

Foram inaugurados, também, diversos jogos on-line em parceria com estúdios reconhecidos no mercado. Foi o caso do jogo Escape Room 2, em parceria com a Sony; Black4Blood, em parceria com a Warner; Bright Minds, em parceria com a AXN; além do jogo on-line do D.P.A., em parceria com o canal Gloob.

Durante a pandemia, um dos maiores desafios do Escape 60 foi o desenvolvimento e lançamento da plataforma pedagógica Escape 60' Edu, pautada na BNCC. Como as escolas são clientes muito importantes, a marca deseja gamificar o aprendizado e espera que 2022 fortaleça essa nova marca no mercado.

Outro destaque de 2021 foram os eventos. Ao longo do ano, o Escape 60 esteve presente em encontros relevantes, como: Comic Con on-line; Halloween Deck; feira EBS; Agile Trends; além de eventos corporativos on-line e presenciais em todo o País.

Como tudo começou?

Surgiu na Ásia a ideia de reunir grupos de pessoas em salas temáticas, para solucionar enigmas em apenas 60 minutos. O objetivo era proporcionar uma opção de entretenimento presencial para quem se interessasse por grandes desafios e curtisse uma verdadeira experiência sensorial, estimulada pelos detalhes da ambientação – objetos e móveis –, de sons e de tudo que pudesse envolver o participante no clima proposto.

O modelo de negócio atravessou fronteiras, e muitos países da Europa e dos Estados Unidos abriram salas com esse tipo de atração. O sucesso foi instantâneo, e atualmente a diversão já figura entre as principais opções de entretenimento das maiores e mais conhecidas cidades do mundo, como Nova York, Paris, Londres e Roma, segundo o TripAdvisor.

Foi nesse divertido ambiente que quatro brasileiros conheceram o que poderia mudar o mercado de entretenimento no Brasil, até hoje focado em parques de diversões, cinemas, teatros e boliches. Depois de conhecer a atração, em 2014, durante uma viagem de férias com a família na capital francesa, Jeannette Galbinski e Márcio Abraham encantaram-se com o jogo, o que os levou a apresentá-lo, dessa vez em Miami, aos amigos José Roberto Szymonowicz e Karina Papautsky. Juntos, tiveram a ideia de abrir um negócio como esse em São Paulo.

Seguindo o modelo internacional, o Escape 60 chegou ao País com uma opção diferenciada de entretenimento, com atrações inéditas. São diversas salas com temas autorais e inspirados em filmes e séries.

Diversão garantida

Em São Paulo, são mais de 20 salas temáticas, com destaque para D.P.A. – Detetives do Prédio Azul e Miraculous – As Aventuras de Ladybug, inspiradas nas séries do canal Gloob; Corredor da Morte, que remete a uma condenação à pena de morte; Chernobyl – Silêncio Mortal (Xtreme), que simula o desastre de uma usina nuclear; Pânico no Avião, que simula uma pane aérea; e FBI – Ataque em Nova York, simulação de um ataque cibernético, entre outros desafios disponíveis para agradar a todos os gostos e idades.

Para participar do jogo, é necessário estar em um grupo de, no mínimo, duas pessoas e, no máximo, 16. A sintonia e a interatividade dos integrantes são as principais dicas para desvendar os enigmas dentro de 60 minutos. Em caso de necessidade, existe um botão de emergência, que abre a porta da sala antes do prazo.

Os ingressos para as salas são vendidos no site www.escape60.com.br, via PagSeguro.