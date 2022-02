Chapecoense protocola pedido de recuperação judicial e tem solicitação deferida

A Chapecoense entrou com um pedido de recuperação judicial junto à 1ª Vara Cível da Comarca de Chapecó e teve a solicitação atendida pelo juiz Ederson Tortelli. A informação foi confirmada pelo clube alviverde na manhã desta sexta-feira, durante entrevista coletiva, que contou com a presença da diretoria e advogados que auxiliam no processo.

Luiz Peruzzolo, vice-presidente administrativo e financeiro do Verdão do Oeste, explicou que a situação, considerada caótica e gravíssima em 2021, é ainda pior nesta temporada.

– A Chapecoense padece de uma grave doença, temos uma doença muito grave, estamos vegetando. Infelizmente, para toda doença grave, o remédio é amargo. E, muitas vezes, precisamos ousar com tratamentos especiais.

Vice-presidente de marketing, Alex Passos pontuou que a medida é diferente daquela adotada pelo Figueirense (recuperação extrajudical) e que o objetivo é resolver o problema financeiro do clube.

– É um longo caminho, começou agora, mas tem toda uma estruturação e planejamento. Tivemos apoio do Conselho Deliberativo de forma expressiva.

A decisão do juiz Ederson Tortelli, da 1ª Vara Cível, publicada no dia 3 de fevereiro, determinou medidas pelo prazo de 180 dias:

suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime da Lei n. 11.101/2005.

suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial.

proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

Globo Esporte