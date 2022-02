CBF avalia nome de Fábio Matias, técnico do sub-20 do Flamengo, para substituir André Jardine

(Foto: André Durão)





Sem treinador no sub-20 desde a saída de André Jardine, que foi dirigir o Atlético San Luis, do México, a CBF avalia o nome de Fabio Matias, técnico do Flamengo, para a base. Campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2020 com o Internacional, ele foi contratado pelo Rubro-Negro no ano passado.

Em 2022, nas primeiras duas rodadas do Campeonato Carioca ele comandou time com jogadores, em sua maioria, formados na base. Venceu a Portuguesa por 2 a 1 e empatou com o Volta Redonda por 0 a 0, antes de devolver o bastão ao português Paulo Sousa.

Nascido em Santa Bárbara D´oeste, Matias tem 42 anos e recentemente concluiu curso de Licença A da CBF. Ele também foi auxiliar pontual de Guilherme Dalla Dea, na seleção brasileira sub-17, em 2016.

O coordenador da base da CBF, o ex-jogador Branco, aguarda o retorno do presidente em exercício Ednaldo Rodrigues para ir adiante na substituição de Jardine. O ex-treinador, que também comandou o projeto olímpico e foi campeão em Tóquio, saiu e levou alguns profissionais que trabalhavam para a CBF, como o auxiliar Gustavo Leal e o analista de desempenho Eduardo Bressane.

Na última semana, a CBF confirmou a contratação de Phelipe Leal, que foi auxiliar de Dalla Dea na conquista do Mundial sub-17, em 2019. Ele retorna à CBF para a mesma categoria, mas agora como treinador, não mais como auxiliar. Leal substituiu Paulo Victor Gomes, que foi para o Palmeiras e venceu a Copinha desse ano com o time alviverde.

Globo Esporte