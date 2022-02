Supercopa: Atlético-MG x Flamengo será na Arena Pantanal, em Cuiabá

A sede da Supercopa do Brasil foi definida pela CBF. A partida será na Arena Pantanal, em Cuiabá, no dia 20 de fevereiro, às 16h (de Brasília). Desde o fim do ano passado, havia indefinição sobre o local do jogo.

O Atlético entra na disputa do título como campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Por ter sido vice-campeão nacional, o clube carioca entra na disputa. A presença do clube carioca vai no que rege o próprio regulamento da CBF, em caso de o mesmo time ocupar as duas vagas originais do torneio - títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil.

Galo e Rubro-negro disputam o título em partida única. Quem vencer, será o campeão. Se houver empate, a disputa vai para os pênaltis.

O clima, antes da partida, já é quente. Recentemente, dirigentes do Flamengo foram às redes sociais indicar que o Atlético estaria "tumultuando" a escolha do mando de campo da CBF. Rodrigo Dunshee de Abranches, VP do clube rubro-negro, escreveu "Estão (Atlético) fazendo operação tartaruga p tentar atrapalhar a logística".

Na indefinição do mando de campo da Supercopa, alguns estádios apareceram como candidatos. O Mané Garrincha chegou a avisar que seria o palco da decisão, mas houve recuo diante do avanço da Covid-19 e a proibição de público. As duas últimas edições do torneio foram em Brasília, com o Flamengo vencendo ambas. O Castelão, em Fortaleza, também se colocou no páreo.

Globo Esporte