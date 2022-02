Lista de boicote aumenta, e estreia do Circuito Brasileiro não terá quali por falta de duplas

(Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)





O boicote à etapa de estreia do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia começou ainda no qualifying. Pela primeira vez na história da competição, a fase de classificação não vai acontecer por falta de duplas inscritas. A disputa em Saquarema, que teria início nesta quarta-feira, vai direto para a chave principal. O ge entrou em contato com a assessoria da CBV, que ainda não se posicionou oficialmente sobre a questão.

O novo formato de disputa do Circuito não agradou em nada os atletas. Desde o anúncio, surgiu a ameaça de boicote. Algumas das principais duplas, inclusive, não se inscreveram para a competição. Entre elas, Vitor Felipe/Renato e Duda/Ana Patrícia. Um dos pontos de reclamação era justamente o qualifying. Os jogos da primeira rodada seriam disputados em set único, de 25 pontos.

- Dentre várias coisas que vêm chamando atenção no regulamento, a parte mais absurda e simples é o direito de se jogar. Se olhar no qualifying, no regulamento, diz que o atleta só terá a chance de jogar um set de 25 pontos. Você não tem direito nem a jogar a melhor de três, que é a regra do vôlei de praia. A gente treina tanto para o atleta buscar seu espaço para jogar só um set. Eu achei absurdo, porque o mínimo é poder jogar e diminuíram. Eu não entendo – disse Vitor Felipe, em entrevista ao ge na última semana.

A CBV, por outro lado, aponta que a insatisfação dos atletas é por conta da premiação, algo negado pelas duplas. Também em entrevista ao ge, Guilherme Marques, gerente da modalidade, disse não cogitar mudanças no formato.

- Nós viramos uma página, onde publicamos o regulamento, tivemos a etapa de discussões, sentamos na mesa. Agora, iniciamos a primeira etapa, em Saquarema, com atletas que querem participar. E vamos nos preparar para entregar o melhor vôlei possível. Vamos estar abertos a discussões. Mas não temos, hoje, por que pensar em alguma coisa diferente disso – disse Guilherme Marques.

As principais mudanças de formato:

Competição terá dois torneios dentro de uma mesma etapa;

O top 8 será disputado pelas sete melhores duplas do ranking, mais o vencedor do torneio aberto anterior;

Torneio aberto é o torneio que engloba do oitavo do ranking para baixo, com um total de 16 duplas, sendo treze definidas pelo ranking, uma de jovens sub-21 e duas vindas do classificatório da própria competição;

As duas competições contarão pontos para o circuito nacional. A pontuação do primeiro lugar do open será similar ao quinto lugar do top 8. Então, as duplas poderão mudar de status ao longo do tempo;

Serão 10 torneios top 8 e 15 abertos por gênero durante a temporada;

Em um dos pontos reclamados pelos atletas, nos torneios de classificação, os jogos da primeira rodada serão disputados em set único, de 25 pontos.



