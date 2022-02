Bulls sofrem, mas batem o Magic, pior time da NBA, e retomam liderança do Leste

(Foto: Quinn Harris/Getty Images)





O Chicago Bulls precisou suar no fim do jogo para bater o Orlando Magic por 126 a 115, na noite desta terça-feira, em Chicago, e confirmar a retomada da liderança da Conferência Leste. DeMar DeRozan foi o cestinha, com 29 pontos, além de 10 rebotes. Zach LaVine anotou 26, e Nikola Vucevic contribuiu com 18 e 13 rebotes.

O Orlando Magic é o pior time da NBA, com campanha de 11-41. Ainda assim, alcançou o empate em 115 com 5:34 no relógio para o fim do duelo. Mas parou por aí. Chicago fez 11 pontos em sequência e selou a vitória, sua 32ª em 50 jogos. Na última temporada, os Bulls terminaram com 31-41.

O pivô Wendell Carter Jr. foi o cestinha do Magic, com 24 pontos, além de 8 rebotes e 6 assistências. Cole Anthony, que estará no torneio de enterradas do All-Star Weekend, fez 20 pontos, 6 rebotes e 9 assistências. O calouro Franz Wagner terminou com 22 pontos. O time encara agora os Pacers, em Indiana, nesta quarta. Os Bulls vão a Toronto medir forças com os Raptors no mesmo dia

O Miami Heat perdeu para o Toronto Raptors por 110 a 106 e caiu para terceiro lugar do Leste em aproveitamento, atrás do Philadelphia 76ers. A diferença entre o primeiro e o sexto lugares da conferência é de 2,5 jogos, um amplo equilíbrio de forças que promete ir até os momentos decisivos da temporada regular.

Outros jogos da noite

Detroit Pistons 101

New Orleans Pelicans 111





Milwaukee Bucks 112

Washington Wizards 98





Toronto Raptors 110

Miami Heat 106





Minnesota Timberwolves 130

Denver Nuggets 115



Globo Esporte