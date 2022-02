Com a chegada de reforços, Barcelona deixa Dani Alves fora da Liga Europa

(Foto: Getty Images)





Os reforços trazidos pelo Barcelona no fim da janela de transferências de inverno deixaram Daniel Alves fora da disputa da Liga Europa. Os jornais "As" e "Sport" afirmam que a comissão técnica decidiu não incluir o brasileiro na lista de inscritos na competição continental, uma vez que só poderia adicionar três novos nomes depois do mercado de janeiro. O clube divulgou a lista na tarde desta quarta e confirmou a informação.

As vagas, desta forma, seriam preenchidas com os reforços trazidos para o ataque blaugrana ao longo da janela: Ferrán Torres, que foi contratado ainda no fim do ano e já fez sua estreia; Aubameyang, trazido no apagar das luzes do mercado; e Adama Traoré, apresentado como atleta do clube nesta quarta.

Segundo o "As", o técnico Xavi decidiu que, neste momento, o Barça precisa focar em aumentar seu poder de fogo e marcar mais gols. E, por isso, precisa dos reforços contratados na competição continental. Ele mesmo teria comunicado ao brasileiro após o treinamento desta quarta, e Daniel - que jogou com a seleção brasileira na terça - teria mostrado compreensão.

Em processo de renovação de seu elenco em meio a uma grave crise econômica, o Barcelona tenta se recuperar na temporada sob o comando de Xavi e usou a janela do inverno europeu para trazer mais opções, depois de recorrer a diversos atletas da base nos últimos jogos. Adama Traoré – também formado em La Masía – retornou ao time, emprestado pelo Wolverhampton até o fim da temporada.

– Estar no Camp Nou é sempre especial, e ainda mais ao voltar àquela que sempre foi minha casa. Farei todo o possível para que os culés fiquem felizes comigo - disse o jogador de 26 anos, que exaltou Xavi como um ídolo de sua infância.

O Barça volta a campo depois da pausa para a Data Fifa no próximo domingo, quando enfrentará o Atlético de Madrid, no Camp Nou. O time está na quinta colocação do Campeonato Espanhol, com 35 pontos, 15 atrás do líder Real, que tem um jogo a mais na tabela.

Na Liga Europa, o Barcelona entra em campo no próximo dia 17, no Camp Nou, no jogo de ida do mata-mata contra o Napoli. A partida de volta é na semana seguinte, dia 24, na Itália. Quem passar vai para as oitavas de final da competição.

Globo Esporte