Coreia do Sul vence a Síria e garante vaga direta na Copa do Mundo de 2022

(Foto: Getty Images)





A Copa do Mundo de 2022 chegou a 15 participantes confirmados. A Coreia do Sul garantiu uma vaga direta no Mundial ao vencer a Síria por 2 a 0 nesta terça-feira, jogando em Dubai. Kim Jin-Su abriu o placar aos sete do primeiro tempo, e Kwon Chang-Hoon ampliou para o time comandado pelo português Paulo Bento, aos 25.

A vitória fez com que os sul-coreanos chegassem a 20 pontos somados em oito rodadas na terceira fase das eliminatórias asiáticas para a Copa, tomando a liderança do grupo A do Irã. Desta forma, a equipe não pode mais ser alcançada pelos Emirados Árabes Unidos, time que é terceiro colocado da chave.

Desfalcada de Son, a Coreia do Sul entrou em campo dependendo apenas de si para se carimbar o passaporte para o Catar, mas teve dificuldade no começo do jogo, diante da lanterna do grupo A. A Síria chegou a abrir o placar aos 12 minutos, em lance que viria a ser anulado com a ajuda do VAR. A partir daí, os coreanos conseguiram impor a superioridade técnica, mas foram para os vestiários sem conseguir marcar.

Na etapa final, Kim Jin-Su apareceu para tirar o placar do zero e aliviar a ansiedade dos sul-coreanos: ao sete minutos, ele chegou sozinho na área e recebeu cruzamento preciso de Kim Tae-Hwan, cabeceando firme para o fundo do gol. Com maior tranquilidade, a Coreia se manteve no ataque e desperdiçou chances. Mas chegou ao segundo gol a 20 minutos do fim, depois de boa troca de passes que chegou ara Kwon Chang-Hoon. Ele chutou de fora da área e viu o goleiro Ibrahim Alma deixar a bola passar.

Agora, a Coreia do Sul se junta ao grupo de seleções já garantidas na Copa do Mundo deste ano, que será realizada entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Além do anfitrião Catar, estão classificados Brasil, Alemanha, Argentina, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irã, Sérvia e Suíça.

Será a 11ª participação da Coreia do Sul em Copas do Mundo, a 10ª consecutiva. Além de participar da edição de 1954, o país tem conseguido ir aos Mundiais em sequência desde 1986. Em 2002, teve sua melhor participação, quando ficou na quarta colocação, jogando em casa.

