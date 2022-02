Fifa vai adotar tecnologia que detecta impedimento para o Mundial de Clubes

Por Redação Blog do Esporte





A Fifa irá testar uma nova tecnologia do VAR no Mundial de Clubes, que será disputado em fevereiro e que terá a participação do Palmeiras como representante sul-americano. A nova tecnologia deve detectar o impedimento de uma maneira mais ágil e rápida.

As informações são do Uol Esporte, que mostra que as partidas terão uma máquina que assinala automaticamente os impedimentos, assumindo a função dos árbitros auxiliares, popularmente conhecidos como bandeirinhas.

Este sistema funcionará em conjunto com o VAR, avisando o árbitro sobre a irregularidade. Esta tecnologia deve economizar os esforços dos árbitros de vídeo, que posicionam linhas verticais e horizontais para ter a noção exata do impedimento ou de qualquer outra irregularidade.

A tecnologia já foi utilizada em um teste na Copa Árabe, uma preparação para a Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro deste ano. Agora, o teste será no Mundial de Clubes, que será disputado nos Emirados Árabes.

Dessa forma, a Fifa estuda, de forma positiva, a utilização da mesma tecnologia na Copa do Mundo.