Agüero revela oferta de clube da MLS e chance de voltar a jogar: "Tenho vontade de treinar"

Depois de anunciar sua aposentadoria em dezembro de 2021, devido a problemas cardíacos, o atacante Sergio Agüero, de 33 anos, revelou nesta quarta-feira que existe a possibilidade de voltar a jogar.

Segundo o argentino, o Inter Miami, da MLS (Major League Soccer, dos Estados Unidos) já o procurou. Entretanto, ele ressaltou que ainda precisa de tempo e que seguirá as instruções médicas.

- Ontem (terça-feira) me cruzou a cabeça de que eu poderia voltar a jogar futebol. Os médicos me disseram que tenho que estar cinco ou seis meses sem atividade, mas já tenho vontade de voltar a treinar - disse Agüero, em entrevista ao canal argentino "Tyc Sports".

O atacante afirmou que pode levar até dois anos para voltar a jogar, mas não descartou a possibilidade.

- O Inter Miami me procurou, mas eu me neguei. Daqui a dois anos? Vamos ver... - completou.

Entenda o caso de Agüero

Agüero acertou com o Barcelona no início da temporada europeia, mas pouco jogou pelo clube. Ele teve uma arritmia no dia 31 de outubro, após entrar em campo para enfrentar o Alavés.

Na ocasião, a imprensa espanhola relatou que não foi a primeira arritmia na carreira do atacante. O Barcelona teria conhecimento de episódio anterior, mas não esperava que isso pudesse ocorrer novamente, dado o rendimento no Manchester City e a revisão médica no momento da contratação.

Episódios de arritmia cardíaca podem não representar grave perigo, mas também têm chance de serem indicativos de problemas mais graves, segundo especialistas.

O Barcelona tratou do assunto de forma oficial na época anunciando que Agüero ficaria pelo menos três meses fora de campo para realizar um tratamento, depois de um procedimento realizado em sua internação.

Entretanto, em meio a muito mistério, notícias foram surgindo na Espanha e na Argentina indicando que o atacante não poderia atuar profissionalmente nunca mais.

Agüero chegou ao Barcelona no início da atual temporada após encerrar o seu vínculo com o Manchester City, clube que defendeu por dez temporadas e é um dos maiores ídolos, além de ser o maior artilheiro com 260 gols.

A intenção do atleta era retornar ao futebol espanhol, onde havia defendido o Atlético de Madrid anteriormente, para ajudar na reconstrução do Barcelona e atuar ao lado do "compadre" Lionel Messi. No entanto, o craque acabou rumando para o PSG.

Globo Esporte