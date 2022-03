Espanhola LaLiga será anunciada como parceira de dupla que tenta criação de liga de clubes no Brasil

(Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)





A dupla XP Investimentos e Alvarez & Marsal vai anunciar nos próximos dias que fechou parceria com a LaLiga, organizadora do futebol espanhol, para o projeto de liga de clubes brasileiros. A ideia é que os detalhes da proposta sejam apresentados aos clubes no dia 15 deste mês.

A reportagem apurou que a LaLiga entraria com a organização e a experiência no negócio, sendo avalizadora do modelo que se quer criar no Brasil. Os espanhóis não participariam das finanças do projeto. O investimento será feito por investidores já encaminhados pela XP e pela Alvarez.

Os detalhes do projeto – incluindo divisão financeira –, segundo se fala nos bastidores da operação, serão formatados com os interessados. XP e Alvarez acreditam que a participação da LaLiga é fundamental para trazer credibilidade internacional ao negócio.

A dupla e a LaLiga chegam para concorrer com outras duas empresas que estão desde o ano passado em contato com os clubes interessados na liga, como a Codajas Sports Kapital, associada ao BTG. Em novembro do ano passado, clubes chegaram a assinar um termo de compromisso com a Codajas para a captação de investimentos e a fundação da liga, mas a proposta financeira não foi adiante.

Há ainda um terceiro movimento que promete a estruturação do negócio, a LiveMode e 1190. Mês passado, as empresas chegaram a procurar os clubes para apresentar o projeto, mas as conversas ainda não avançaram.

A ideia inicial de criação da liga é que os clubes possam dividir entre eles os investimentos, dividendos e organização pelos direitos do Campeonato Brasileiro.

As assessorias da LaLiga, da XP e da Alvarez & Marsal foram procuradas pela reportagem, mas preferiram não comentar.

Globo Esporte