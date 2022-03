Botafogo tem conversas adiantadas para contratar Lucas Piazon por empréstimo

Depois de adiantar a contratação do zagueiro Philipe Sampaio, o Botafogo está perto de assinar com outro reforço: o meia Lucas Piazon. A tendência é que ele assine por empréstimo até o meio de 2023. Internamente a percepção é que a contratação do jogador está próxima. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo ge.

A intenção de contar com Lucas Piazon partiu do técnico português Luís Castro, que ainda não assinou com o Botafogo porque precisa resolver primeiro a multa com o Al Duhail, do Catar. Porém, o clube alvinegro já se movimenta no mercado para deixar algumas contratações engatilhadas.

Piazon tem a possibilidade de atuar em diversas faixas do campo. Meia de origem, ele também pode fazer a função de ponta pela direita, segundo atacante ou até um pouco mais recuado, como segundo volante.

Revelado pelo São Paulo, Piazon foi com 18 anos para a Europa e nem chegou a jogar profissionalmente no Brasil. O meia se transferiu para o Chelsea, mas não teve muitas oportunidades no time principal e foi emprestado por nove temporadas seguidas em sete equipes. Está desde o meio de 2020 no Braga.

Globo Esporte