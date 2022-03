Após eliminação na Liga dos Campeões, PSG prepara barca com Di María e Wijnaldum

(Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters)





A eliminação do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões fez o clube começar a pensar na próxima temporada. De acordo com o jornal "L'Equipe", haverá mudanças no elenco, com os veteranos Di María e Wijnaldum liderando a lista de saídas.

Aos 34 anos, Di María não deve ter seu contrato renovado. Ele ficou no banco no jogo de volta contra o Real Madrid, mas é tido como um jogador com mercado em outras ligas, como Espanha e Itália.

Wijnaldum, por sua vez, não conseguiu se firmar no PSG. Uma das contratações do clube para a temporada, o meia holandês teve dificuldade para ganhar minutos, e o sentimento de fracasso é compartilhado com o clube. Seu contrato, porém, vai até 2024, e será preciso negociar a saída.

Outros nomes que não irão continuar incluem o zagueiro Diallo, o lateral Dagba e o meia Emimbe.

Jogadores com futuro indefinido

Outros nomes do elenco ainda estão longe de terem a situação decidida. São jogadores que perderam espaço no grupo, mas são considerados caros para conseguirem uma realocação em outro clube mantendo o mesmo patamar salarial.

Nesta categoria se encaixam jogadores como o atacante Icardi, o meia Draxler e o volante Herrera. No caso do centroavante argentino, o PSG está disposto a vender, mas sabe que será difícil recuperar o valor pago por ele: 58 milhões de euros.

Nos casos de Draxler e Herrera, a situação é diferente: eles têm alto salário no PSG e sabem que não terão propostas parecidas caso saiam. Por isso, aceitam continuar, mesmo tendo papel reduzido no elenco.

Mbappé rumo ao Real Madrid; Sergio Ramos é incógnita

Principal jogador do PSG na temporada, Mbappé também não deve permanecer, mas isso não tem a ver com os esforços do clube. O atacante deve assinar na próxima semana um pré-contrato com o Real Madrid, de acordo com o jornal "Marca". O anúncio oficial, porém, só acontecerá no fim da temporada.

Por outro lado, Sergio Ramos é uma incógnita. Contratado nesta temporada, o zagueiro atuou apenas cinco partidas e acumula problemas físicos. Seu contrato se encerra somente na próxima temporada.

Messi e Neymar continuam

Em meio à reformulação, a certeza é de que duas das maiores estrelas do PSG continuarão. Ambos possuem contratos em vigor e não demonstrarão desejo de sair. Além disso, com salários astronômicos, dificilmente atrairiam interessados nas atuais condições financeiras.

Base para o futuro inclui Marquinhos

O trabalho de reconstrução do elenco tem também uma base considerada o pilar para o futuro. Nomes como o zagueiro brasileiro Marquinhos, o volante Verratti, o lateral Hakimi e o goleiro Donnarumma são vistos como centrais para as próximas temporadas.

Globo Esporte