Diante de 91,5 mil pessoas, Barcelona goleia Real Madrid em jogo histórico do futebol feminino

(Foto: Alex Caparros/UEFA via Getty Images)





O Barcelona goleou o Real Madrid por 5 a 2 e se classificou para as semifinal da Liga dos Campeões Feminina em um dia histórico. O Camp Nou registrou um público de 91.553 pessoas, o maior em um jogo do futebol feminino. O recorde anterior, entre os números oficiais, era da final da Copa do Mundo de 1999, com 90.185 espectadores no Rose Bowl para Estados Unidos x China.

É o maior público da temporada no Camp Nou considerando também os jogos da equipe masculina. No clássico entre Barcelona e Real Madrid pelo Espanhol, em outubro do ano passado, 86.422 pessoas estiveram presentes.

A torcida presente no estádio nesta quarta-feira exibiu um mosaico com a seguinte mensagem: “mais que empoderamento”, em uma referência ao principal slogan do Barça, “mais que um clube”.

O Barcelona havia vencido o jogo de ida por 3 a 1 e, com o 5 a 2 nesta quarta, passou para a semifinal sem dificuldades. Pilar León abriu o placar para as donas da casa, mas Carmona García empatou para o Real. No início da segunda etapa, Zornoza virou para a equipe de Madri. Mas as atuais campeãs não demoraram a reagir.

Bonmati, Pina, Hansen e, claro, a melhor do mundo Putellas, garantiram a virada e goleada do Barcelona no Camp Nou. Foi a quinta vitória do Barça em cinco clássicos com o Real Madrid na temporada, a segunda goleada. A outra foi na partida que garantiu o título espanhol, há duas semanas.

O time de Jonatan Giráldez persegue a Tríplice Coroa pela segunda temporada seguida e faz um 2021/22 perfeito. São 37 vitórias em 37 partidas, com 184 gols marcados e apenas 12 sofridos. Atual melhor jogadora do mundo, Alexia Putellas chegou aos 29 gols em 33 jogos na temporada. Ela tem oito em sete partidas na Champions.

O Barcelona foi o primeiro classificado para a semifinal. A equipe agora aguarda o vencedor do confronto entre Arsenal e Wolfsburg, que empataram por 1 a 1 no jogo de ida. Na outra chave, o PSG passou após empatar na prorrogação com o Bayern de Munique por 2 a 2 depois de ter vencido por 2 a 1 na ida. Juventus e Lyon se enfrentam nesta quinta. As francesas venceram por 2 a 1na ida.

