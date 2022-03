Ceará anuncia a contratação do volante Rodrigo Lindoso

O Ceará anunciou nesta quarta-feira pela manhã a contratação do volante Rodrigo Lindoso, ex-Internacional. O vínculo contratual do atleta será por empréstimo, junto ao Internacional, até o final da temporada de 2022.

O jogador, de 32 anos, chega para reforçar o time após Richard Coelho entrar no departamento médico. Em coletiva, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, comentou sobre a necessidade de contratar para a posição. O clube trouxe recentemente Dentinho para o ataque.

O novo volante será o sétimo do elenco na posição. Ele se junta a Richardson, Fernando Sobral, Richard, Marlon, Geovani e Kelvyn como opções da posição para o técnico Tiago Nunes ao longo do ano.

Lindoso é o 10º reforço para o ano. Os demais foram: atacante Dentinho; zagueiro Lucas Ribeiro; laterais Nino Paraíba e Michel Macedo; lateral-esquerdo Victor Luís; volantes Richardson e Richard; atacantes Zé Roberto e Iury Castilho.

Titular de Aguirre na reta final do Brasileiro do ano passado, Lindoso, que ficaria livre no mercado, teve o seu contrato prorrogado pelo Inter até dezembro deste ano. No entanto, desde a chegada de Alexander Medina, recebeu poucas oportunidades.

Globo Esporte