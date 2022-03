Vladimir Putin é removido de cargo na Federação Internacional de Judô

A Federação Internacional de Judô (FIJ) anunciou, nesta segunda-feira, que Vladimir Putin, presidente da Rússia, foi removido de todos os cargos da entidade. Faixa preta 8º Dan, o mandatário russo era presidente honorário da FIJ e já estava suspenso do posto desde o dia 26 de fevereiro por causa da guerra na Ucrânia.

O anúncio do desligamento de Putin foi feito em um comunicado curto, que não mencionou o conflito na Ucrânia. No entanto, a FIJ já havia afirmado que a guerra motivou a suspensão do então presidente honorário. Além de Putin, também foi desligado o bilionário russo Arkady Rotenberg, gerente de desenvolvimento da FIJ desde 2013.

- A Federação Internacional de Judô anuncia que o Sr. Vladimir Putin e o Sr. Arkady Rotenberg foram removidos de todos os cargos ocupados na Federação Internacional de Judô - afirmou o comunicado da FIJ.

Os atletas da Rússia e de Belarus ainda podem disputar competições internacionais de judô como atletas neutros. A FIJ cancelou o Grand Slam de Kazan, na Rússia, uma das principais competições do calendário do judô.

Globo Esporte