Thiago Braz faz sua melhor marca no ano e leva bronze em torneio francês

(Foto: Gaspar Nobrega/COB)





Campeão olímpico em 2016 e bronze em Tóquio, em 2021, Thiago Braz segue mostrando que ainda está entre os melhores do mundo no salto com vara. Neste sábado, ele saltou 5,91m, sua melhor marca no ano, e conquistou o bronze na etapa de Rouen (FRA) do Perche Elite Tour.

Christopher Nilsen, dos Estados Unidos levou o ouro com 6,05 m. O filipino Ernest John Obiena fez os mesmos 5,91m que Thiago, mas levou vantagem nos critérios de desempate e, por isso, ficou com a medalha de prata.

O campeão olímpico em 2012 e vice em 2016, Renaud Lavillenie, fez 5,51m e terminou em décimo. O francês e Thiago travaram disputas nas duas últimas Olimpíadas. Para sorte do Brasil, Thiago superou Lavillenie em ambas as ocasiões.

Globo Esporte