Mesmo fora da Copa do Mundo, Itália não pensa em demissão e quer renovar com Roberto Mancini

(Foto: Alberto Pizzoli/AFP)





Apesar da eliminação que significou a segunda ausência seguida da Itália em Copas do Mundo, Roberto Mancini segue com prestígio no país.

De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", o presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, quer manter o técnico da Azzurra e já apresentou um projeto para o futuro.

Gravina tenta convencer Mancini a não pedir demissão, depois da derrota por 1 a 0 para a Macedônia do Norte na repescagem das eliminatórias europeias para a Copa. Há a expectativa de uma reunião entre os dois nos próximos dias. Antes, a Itália enfrenta a Turquia em amistoso nesta terça-feira.

Mancini assumiu a Itália em maio de 2018, com a seleção já sem chance de classificação para o Mundial daquele ano. Neste período, o técnico conquistou a Eurocopa em 2021, mas não conseguiu garantir a passagem da Azzurra para a Copa no Catar.

Globo Esporte