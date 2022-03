Presidente do Barcelona se esquiva sobre Haaland e Mbappé, mas garante: "Não vamos perder a cabeça"

A imprensa espanhola tem ligado o Barcelona a nomes dos mais badalados do planeta para o fim da temporada, como Haaland e Mbappé, gerando incertezas na torcida diante do momento econômico delicado do clube. Mas o presidente blaugrana, Joan Laporta, tentou dar um recado de tranquilidade para os fãs ao falar da possível contratação de nomes cobiçados.

Em entrevista ao jornal "Mundo Deportivo", que será publicada na íntegra no sábado, Laporta foi questionado justamente sobre o francês do PSG e o norueguês do Borussia Dortmund. E, fugindo de comentários específicos, deixou claro que não pretende abrir os cofres de forma irresponsável.

- Que os sócios estejam tranquilos porque não vamos perder a cabeça por uma operação desta magnitude. A maioria dos jogadores querem vir ao Barça, gosta do clube, do time, nossa filosofia, nossa forma de trabalhar e entender o futebol. E isso é bom, comprovamos em muitos casos diariamente. Terão que se adaptar aos níveis salariais do Barça e a uma estrutura econômica da operação que mantenha sustentatabilidade e equilíbrio - disse o presidente, sem citar nomes específicos.

Joan Laporta foi perguntado especificamente por Mbappé, que tem o nome ligado ao Real Madrid há alguns anos e recebeu proposta merengue no ano passado. O presidente, porém, disse que não fala de jogadores para que o preço de possíveis alvos não cresça, e os interesses do Barça sejam prejudicados. O francês ficará sem vínculo a partir do meio do ano, caso não renove com o PSG.

A estratégia também foi usada para falar de Haaland, que pode deixar o Dortmund na próxima janela, mas em transação que deve envolver altas cifras. O envolvimento do Barça na disputa pelo norueguês também gerou questionamentos sobre os cofres do clube.

- Não falarei de jogadores concretamente, mas, sim, o que posso dizer é que não faremos nenhuma operação que ponha em risco a instituição. Tem sido uma máxima que seguimos desde que chegamos de novo à presidência. Vamos seguir com esta filosofia, este critério e não colocar em risco a instituição em operações que nem se estivéssemos equilibrados faríamos - comentou Laporta.

