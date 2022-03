Manchester City goleia o Southampton e vai à semifinal da Copa da Inglaterra

O Manchester City goleou o Southampton por 4 a 1 neste domingo, fora de casa, e se classificou para a semifinal da Copa da Inglaterra. Titular, o brasileiro Gabriel Jesus deu o passe para o primeiro gol, de Raheem Sterling, e sofreu o pênalti que resultou no segundo, de Kevin de Bruyne, desempatando a partida no segundo tempo e abrindo caminho para a goleada. Phil Foden e Rihad Mahrez, que entram na etapa final, completaram o placar.

O sorteio dos confrontos das semifinais da Copa da Inglaterra foi realizado pouco depois da vitória do City. O adversário do time de Pep Guardiola será o Liverpool, que venceu o Nottingham Forest por 1 a 0, também neste domingo, no último jogo das quartas de final. A outra semifinal será entre Chelsea e Crystal Palace. As partidas que apontarão os finalistas da Copa da Inglaterra serão disputadas nos dias 16 e 17 de abril.

O Southampton fez jogo duro com o City no primeiro tempo. O time de Pep Guardiola abriu vantagem logo aos 11 minutos: Gabriel Jesus aproveitou falha do zagueiro Stephens e tocou para Sterling vencer o goleiro Forster. Mas a equipe da casa não se abateu, manteve o duelo equilibrado e igualou o placar nos acréscimos da primeira etapa: Elyounoussi foi lançado sozinho na área, se livrou do goleiro Steffen, cruzou para a área e viu o zagueiro Laporte marcar contra ao tentar o corte.

O City voltou à frente ao 16 do segundo tempo, com gol de Kevin de Bruyne cobrando pênalti sofrido por Gabriel Jesus. Mas a vantagem mínima não dava segurança diante da boa atuação do Southampton. Por isso, Guardiola trocou imediatamente Jesus e Grealish por Foden e Mahrez. Só então o City deslanchou em campo. Aos 30, Foden dominou na entrada da área e fez um golaço, chutando de esquerda no canto de Forster. Três minutos depois, Gündogan dominou no peito na área e rolou para Mahrez tirar a marcação e bater rasteiro para fechar a goleada.

Globo Esporte