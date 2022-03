Clubes propõem mudança em forma de classificação para a Liga dos Campeões, diz jornal

Membros da Associação Europeia de Clubes vão propor à Uefa uma mudança na forma de classificação para a Liga dos Campeões.

De acordo com o jornal "The Guardian", a ideia é que duas vagas para o torneio sejam reservadas para equipes que tenham o maior coeficiente europeu, uma métrica que calcula o desempenho dos times com base nas últimas cinco temporadas de torneios continentais.

As vagas seriam direcionadas a clubes que não consigam a classificação de forma direta em suas ligas nacionais, mas que tenham obtido passagem para a Liga Europa ou vencido uma copa nacional.

A tendência é de que as propostas sejam formalmente apresentadas nesta semana, quando haverá uma Assembleia Geral da Uefa em Viena, capital da Áustria.

O ranking de coeficientes da Europa calcula o desempenho dos times nas últimas cinco temporadas, levando em consideração a participação deles em torneios continentais.

Há também um ranking que ordena as ligas nacionais, com base na performance de suas equipes. É segundo este coeficiente que se decide, por exemplo, quantas vagas cada país tem direito na Liga dos Campeões.

Globo Esporte