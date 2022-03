Riot Games e sportv renovam parceria de transmissão do CBLOL até 2024

A Riot Games renovou por mais três anos sua parceria com a Globo para transmissão do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) no maior canal de esportes do Brasil. A partir desta sexta-feira, 25, o sportv vai exibir toda a fase eliminatória (playoffs) da competição até a Grande Final da Primeira Etapa, no dia 23 de abril.

A parceria entre Riot Games e sportv teve início na temporada 2017 do CBLOL, com a transmissão de 18 datas da competição ao vivo. O canal exibiu a final do torneio em 2016, realizada no Ginásio do Ibirapuera, além da final do Mundial de League of Legends no mesmo ano, disputado no Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Na Riot Games, temos a missão de levar o melhor dos Esports para uma audiência cada vez mais diversa, engajada e apaixonada. A renovação da parceria com o sportv acontece em um momento decisivo, onde os jogadores retornarão aos palcos na nossa Arena CBLOL para trazer as emoções de cada confronto", comemora Carlos Antunes, líder de Esports da Riot Games no Brasil.

Além da transmissão no sportv, o público também poderá conferir os playoffs do CBLOL nos canais oficiais da Riot Games no YouTube, Twitch e NimoTV. A fase eliminatória tem início no dia 25, a partir das 13h, com a partida entre Netshoes Miners x Liberty -- veja o calendário completo aqui.