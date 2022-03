Doncic reacende no fim, e Mavericks dão o bote letal para superar os Lakers em Los Angeles

Jogando em Los Angeles, o Dallas Mavericks derrotou os Lakers por 109 a 104, no embate que encerrou a rodada desta terça-feira na NBA. Mantendo a quinta posição no Oeste, a equipe texana deu mais um passo rumo aos playoffs da Conferência. Já LeBron James e companhia conheceram a terceira queda consecutiva e permanecem na perigosa nona colocação, correndo riscos de ficarem fora da fase de mata-mata.

Mesmo com desempenho irregular durante o duelo (cometeu 6 turnovers e errou todos os 5 de chutes de 3 que tentou), Luka Doncic foi mais uma vez a principal peça dos Mavs, fechando com 25 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, 2 tocos e um roubo de bola. Jalen Brunson cumpriu bom desempenho, colaborando com 22 pontos e exercendo excelente papel como ladrão de bolas, tomando 4 do adversário. Dorian Finney-Smith (19 pontos e 9 rebotes), Spencer Dinwiddie (14 pontos) e Dwight Powell (13) também estiveram bem.

Como de hábito, LeBron terminou como o melhor dos Lakers, sendo o cestinha maior do jogo com 26 pontos e garantindo seu duplo-duplo (12 rebotes). Carmelo Anthony (20 pontos) e Malik Monk (17) também merecem destaque pela franquia californiana, que passa a ser ainda mais pressionada pelo New Orleans Pelicans e pelo Portland Trail Blazers, que vêm logo atrás na classificação do Oeste..

O jogo

Os 12 minutos na Califórnia iniciais foram parelhos, com os Lakers quase sempre liderando por diferença mínima. Conduzidos por Doncic, os Mavs deram o bote nos momentos finais e conseguiram a vantagem de 5 pontos (30 a 25). Já somando 12 pontos e 5 rebotes, a fera eslovena comandava o time texano, enquanto nos Lakers Monk aparecia como o melhor anotador com 7 pontos, 1 a mais que LeBron.

Mesmo com sua maior estrela descansando no banco, o Dallas começou muito forte o segundo quarto e disparou, ampliando a distância para 16 pontos (54 a 38). Com o retorno de Luka, somado à boa atuação de Brunson, a distância chegou a 19. Com o sinal de alerta ligado, os locais tentaram apertar o rival, porém pouco produziu para ameaçar a vantagem parcial dos Mavericks, que foram par o descanso vencendo por 71 a 56.

O tempo de molho no vestiário fez bem ao time da casa. Fazendo 8 a 0 no início do terceiro quarto, os Lakers começaram a encostar no marcador e, baixando depois para somente 3 pontos (72 a 69), desenharam a virada. Depois de um início de pouco brilho, LeBron esquentava e vitaminava os Lakers. Faltando pouco mais de 4 minutos para o fim da fase, o astro deixou tudo igual em 78 a 78. Embalados, os locais não demoraram a virar (com Carmelo e Monk marcando) e fecharam na sequência em 87 a 85. Parecendo sem o ímpeto do começo e com Doncic caindo de produção (zerado nas bolas de 3 e errando seguidamente), os Mavs deram a impressão de estarem perdendo o fôlego.

As equipes foram com tudo para o quarto final. Com a vantagem (que chegou a 5 pontos) nas mãos, os Lakers seguiram à frente até Powell (a 5min08 do fim) recolocar o Dallas mais uma vez na dianteira. Foi a hora de Luka Doncic "entrar" novamente no jogo, e os visitantes ganharam carga extra de energia e força. E sob às ordens do craque esloveno, o Dallas fechou a questão e confirmou a vitória em Los Angeles.

Agenda

Mavs (37/25 - 5º na Conferência Oeste)

03/03 - Warriors (casa)

05/03 - Kings (fora)

07/03 - Jazz (fora)

Lakers (27/34 - 9º na Conferência Oeste)

04/03 - Clippers (fora)

05/03 - Warriors (casa)

07/03 - Spurs (fora)





Outros resultados

Minnesota Timberwolves 129 x 114 Golden State Warriors

Houston Rockets 100 x 113 Los Angeles Clippers



Globo Esporte