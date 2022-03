Duilio vê problema em repasse para salário de Paulinho como "normal" e diz: "O Corinthians não vai depender de patrocinador"

(Foto: Felipe Szpak / Ag. Corinthians)





Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, comentou a situação do atraso do repasse financeiro da Taunsa, empresa parceira do clube, referente ao volante Paulinho. O dirigente destacou que o Timão não depende do patrocinador.

– Antes mesmo de ocorrer esse atraso, já vinha deixando claro que o Corinthians trabalha dentro do seu orçamento. São propriedades de marketing, criamos propriedades para trazer dinheiro novo, e essa parte do Paulinho entra nisso – explicou o presidente, em evento na CBF.

No acordo com a Taunsa, o clube negociou algumas propriedades de marketing que correspondem ao valor dos vencimentos de Paulinho. O dinheiro é repassado ao clube, que efetua o pagamento ao jogador. Neste caso, o dinheiro não chegou, e o Timão desembolsou o dinheiro.

– Ele está com 100% dos salários em dia, como todos os atletas – completou.

– Eu já deixei claro, o Paulinho está dentro do orçamento do Corinthians. Ele foi orçado antes mesmo de existir patrocinador e do próprio Paulinho vir. A gente tem um valor para ser gasto no futebol e o que é gasto está dentro desse valor. O Corinthians existe há mais de 110 anos e não vai depender de patrocinador para sobreviver – completou.

Sobre o atraso da empresa, Duilio diz que o clube enxerga como um problema pontual, mas destaca que o Corinthians está protegido para tomar medidas.

– E a gente entende como um problema financeiro de uma empresa, como é normal em qualquer uma do mundo, acontece. Temos um parceiro, e a gente aguarda que ele ache a solução. Se não tiver, o Corinthians tem todas as condições de tomar suas medidas necessárias.

Globo Esporte