CBF negocia contratação de estrangeiro para comandar a arbitragem

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)





A CBF negocia a contratação de um profissional estrangeiro, preferencialmente europeu, para comandar a arbitragem do futebol brasileiro.

O plano da confederação é fechar essa contratação nos próximos dias, antes da primeira rodada do Campeonato Brasileiro – o torneio começa no dia 9 de abril.

Segundo o ge apurou, não se trata de uma necessidade ou de uma exigência, mas de uma preferência: se não se chegar a um acordo com um estrangeiro, não há restrições a profissionais brasileiros.

O último presidente da Comissão de Arbitragem da CBF foi Leonardo Gaciba, demitido no dia 12 de novembro do ano passado por Ednaldo Rodrigues – que na época ainda era presidente interino da CBF.

Desde então, a comissão é comandada de maneira interina por Alício Pena Júnior, que era o segundo de Gaciba. A ideia é que o profissional a ser contratado monte a estrutura do departamento e escolha sua própria equipe.

Na semana passada, Ednaldo foi eleito presidente da CBF com o apoio de todos os clubes das Séries A e B e de 26 das 27 federações estaduais – só Alagoas, cujo presidente é filho de seu rival político Gustavo Feijó, se absteve.

Em conversas recentes com a Conmebol, Rodrigues também disse que gostaria de um intercâmbio maior entre árbitros da América do Sul, com árbitros brasileiros atuando em outros campeonatos nacionais da região – e estrangeiros apitando no Campeonato Brasileiro.

Recentemente, Uefa e Conmebol fecharam um acordo semelhante. Árbitros argentinos atuaram na última edição da Euro, enquanto espanhóis trabalharam na última Copa América.

