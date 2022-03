Em alta na seleção brasileira, Raphinha é alvo de Barcelona e Liverpool, afirma jornalista

(Foto: Getty Images)





Vivendo uma temporada de destaque com as camisas do Leeds e da seleção brasileira, o atacante Raphinha pode rumar para um gigante europeu meses antes da Copa do Mundo de 2022. O jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, afirmou nesta segunda-feira que o Barcelona está interessado na contratação do jogador, que ainda seria alvo do Liverpool.

Segundo Romano, o Barça até mesmo já iniciou conversas com Deco, empresário de Raphinha e ex-jogador do clube catalão. A negociação com o Leeds, porém, ainda não teria começado, uma vez que influenciaria nas tratativas o futuro do clube dentro da Premier League, já que a equipe luta contra o rebaixamento nesta temporada.

O jornalista italiano ainda afirma que o Chelsea é outro clube que tem Raphinha no radar, mas passou a deixar o brasileiro em "stand-by". O clube vive um momento de incerteza sobre seu futuro financeiro e até mesmo esportivo por conta das punições impostas ao seu dono, Roman Abramovich, que também se estenderam ao comando dos Blues.

Com parte da formação nas categorias de base do Avaí, Raphinha despontou na carreira em Portugal, onde jogou no Vitória de Guimarães e no Sporting. Ele chegou ao Leeds na temporada passada, após uma boa passagem pelo Rennes da França, a pedido do técnico Marcelo Bielsa.

O atacante de 25 anos logo se transformou em um dos destaques da equipe, que fez boa campanha na última temporada na Premier League. Seu desempenho o fez ganhar chance na seleção brasileira, com o técnico Tite o convocando pela primeira vez em agosto do ano passado. O jogador aproveitou suas primeiras oportunidades, em outubro, tendo boas atuações contra Venezuela e Colômbia. A partir dali, passou a ser nome fixo nas listas do treinador e é visto como bem cotado para estar no Catar.

Globo Esporte