Presidente do Ceará descarta contratação de Thiago Galhardo: "Neste momento, é difícil"

Não é novidade a boa relação entre a diretoria do Ceará e o meia Thiago Galhardo, que já atuou pelo Vozão. Mas o presidente do Ceará, Robinson de Castro, descarta retorno do jogador neste momento. Até porque o atleta de 32 anos está emprestado pelo Internacional ao Celta de Vigo, da Espanha, até junho, com opção de compra. O vínculo no time gaúcho é até dezembro.

- O Galhardo é um jogador que tem muita relação com a gente. Até pessoal, ficou um pouco próximo da gente. Gostou de trabalhar conosco. Sempre está em contato com a gente. Ele não perde a oportunidade de deixar no ar a possibilidade de retorno. Neste momento, é difícil. Ele ainda tem contrato até junho. É jogador do Internacional. Temos que aguardar um pouco... Quem sabe lá na frente... Ele é um jogador de muita qualidade - garantiu o dirigente, à Rádio Verdes Mares nesta terça-feira (15).

Thiago Galhardo atuou no Ceará em 2019, contratado depois de sair do Vasco. O atacante marcou 12 gols em 34 jogos pelo Vovô no Brasileirão.

O Ceará já trouxe 11 reforços em 2022. O mais recente foi o atacante Matheus Peixoto.

Globo Esporte