WSL: Italo e Filipinho dão show e vão se enfrentar nas semis em Peniche

(Foto: Damien Poullenot/World Surf League)





O Brasil terá 3 representantes no dia decisivo da terceira etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL), que está sendo disputada em Peniche, Portugal. Depois de a brasileira Tatiana Weston-Webb garantir a vaga nas semifinais do feminino, Italo Ferreira e Filipe Toledo deram um show, também venceram seus confrontos no masculino e agora vão se enfrentar por uma vaga na grande decisão da etapa de Supertubos no masculino.

A outra semifinal do masculino será entre o bicampeão mundial John John Florence e o americano Griffin Colapinto, que conseguiu a primeira nota 10 da competição nas quartas de final. Uma chamada para a retomada da competição vai acontecer às 3h50 desta segunda-feira.

Em uma reedição da final da etapa portuguesa de 2019, Italo contou com seu repertório de aéreos para superar Jordy Smith por 14,67 a 11,33. Já Filipinho também mostrou sua força nas ondas portuguesas para superar o americano Conner Coffin por 14 a 5.

Após descobrir que iria enfrentar o Italo nas semifinais, Toledo falou em entrevista à WSL o que espera desse duelo. Os dois surfistas se enfrentaram na decisão da etapa de Peniche em 2015, e foi Filipinho quem levou a melhor naquela ocasião.

- Vai ser demais (enfrentar o Italo). Os meninos voando por ali, colocando uma performance incrível. Estou feliz, me sentindo forte e confiante. Vai ser uma boa batalha - disse Filipinho.

Italo dá show nos aéreos

Com as ondas começando a baixar e o vento a aumentar no fim de tarde em Supertubos, Jordy abriu a bateria contra Italo na frente com duas ondas medianas, somando 9,50. Depois de conseguir um 4,70 com uma sequência de manobras de backside, Italo arriscou um aéreo reverse full rotation (confira no vídeo acima) e completou para tirar um 7,67 e assumir a liderança provisória.

Jordy conseguiu um 6,33 com uma sequência de 3 manobras de borda numa direita, e ficou precisando de 6,05 pontos para conseguir a virada (12,37 a 11,33). Só que faltando 10 minutos para o fim da bateria, Italo fez uma combinação de uma rasgada com layback e um aéreo reverse para tirar a nota 7. Precisando de um 8,34 para virar, Jordy ainda arriscou um aéreo nos segundos finais, mas acabou caindo na manobra.

- Foi um bateria divertida. O Jordy é um grande surfista, um cara em quem me inspiro e fico feliz de ter vencido. Está sendo um evento incrível, tem duas baterias até o final. Vou continuar focado no meu objetivo, no que eu quero. Obrigado pela torcida, pela energia, e vamos nessa. Vamos com tudo - disse Italo após a vitória.

Filipinho domina Coffin

Filipinho veio na bateria seguinte e não encontrou dificuldade para superar o americano Conner Coffin. Com uma bela combinação de rasgadas em uma direita, o brasileiro conseguiu um 6,33 e consolidou a liderança provisória com um aéreo de backside, que rendeu 4,67. Com duas notas baixas (2,77 e 2,23), o americano não conseguia reagir na bateria.

Com a bateria controlada, Filipinho guardou o melhor para os 7 minutos finais. Com uma sequência de quatro fortes manobras de backside, o brasileiro tirou um 7,67. Ainda teve tempo para o surfista de Ubatuba completar um aéreo full rotation de backside para descartar uma nota 6,17.

Colapinto é nota 10

A primeira nota 10 da competição saiu na última bateria das quartas de final. O americano Griffin Colapinto acertou um aéreo full rotation de backside muito alto e conseguiu, de forma unânime entre os 5 juízes, a nota 10 para derrotar o compatriota Kolohe Andino por 17,83 a 10,34.

Já o bicampeão mundial John John Florence passou pelo japônes Kanoa Igarashi por 12,93 a 10,37 e será o adversário de Colapinto na semifinal. Apesar da derrota, Kanoa assumiu a liderança da temporada e vestirá a camisa amarela de número 1 na próxima etapa, em Bells Beach, na Austrália.

Confira os resultados das quartas:

1. Italo Ferreira (BRA) 14,67 x 11,33 Jordy Smith (AFS)

2. Filipe Toledo (BRA) 14 x 5 Conner Coffin (EUA)

3. Kanoa Igarashi (JAP) 10,37 x 12,93 John John Florence (HAV)

4. Kolohe Andino (EUA) 10,34 x 17,83 Griffin Colapinto (EUA)



Globo Esporte