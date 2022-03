De virada, Sesi-Bauru vence o Minas no tie-break e encaminha vaga no G-4 da Superliga

(Foto: Marcelo Ferrazoli/Sesi-SP)





De virada, o Sesi-Bauru venceu o Minas no tie-break por 3 sets a 2 (parciais de 17/25, 25/17, 25/22, 18/25 e 15/9), na noite desta sexta-feira, no ginásio Altos da Cidade, em Bauru, em partida válida pela primeira fase da Superliga feminina.

A maior pontuadora da partida foi a oposta Nia Reed, do Sesi-Bauru, com 25. Pelo Minas, a oposta Dani Cuttino, com 20, foi o destaque. O duelo marcou o retorno da central Thaisa, do Minas, após mais de dois meses afastada por conta de uma lesão na fíbula. O troféu Viva Vôlei, de melhor jogadora da partida, ficou com a ponteira Thaisinha, do Sesi-Bauru.

Com a vitória, o Sesi-Bauru vai a 44 pontos e retoma a terceira colocação, deixando o Osasco para trás, com 43. O Minas vai a 49 pontos e continua na vice-liderança.

Pela penúltima rodada da primeira fase, o Sesi-Bauru volta à quadra na segunda-feira, às 21h, diante do Maringá, no ginásio Altos da Cidade, em Bauru. No dia seguinte, às 19h, o Minas recebe o Osasco, na Arena Minas.

O jogo

Ataques certeiros e com poucos erros deram o tom das primeiras ações da partida, em Bauru. Quando o Minas fez sua defesa prevalecer sobre uma sequência de investidas do Sesi-Bauru - que também passou a errar mais -, a equipe, enfim, conseguiu ampliar a margem de diferença para três pontos. O jogo seguiu com esse cenário até um pedido de tempo de Rubinho, que não surtiu efeito. Emplacando pontos em sequência, o Minas chegou a abrir 16 a 10. Com a boa distância, a equipe de Nicola Negro não teve dificuldades para conduzir os minutos finais até fechar o set com vitória por 25 a 17.

O segundo período começou com ótimos ralis e o Sesi-Bauru se aproveitando das inúmeras falhas mineiras para abrir 5 a 1 rapidamente. Muito mais intensas em quadra, as donas da casa administraram bem a vantagem até próximo da metade do período e, mesmo deixando o Minas encostar, jamais estiveram atrás ou sequer em igualdade no placar. Na reta final, o Sesi-Bauru voltou a emplacar uma boa sequência e colocou sete pontos de frente, administrando e ampliando sem complicações até fechar o set em 25 a 17, empatando o jogo.

O Sesi-Bauru também voltou melhor para o terceiro período e largou na frente, abrindo 5 a 2 nos primeiros minutos. Com autoridade - e o peso da mão de Nia Reed -, as paulistas se mantiveram em vantagem ao longo de todo o set. O Minas chegou a encostar, mas viu as donas da casa voltarem a desgarrar na reta final, colocando cinco pontos. Uma boa sequência, porém, permitiu que as mineiras voltassem a ficar apenas um ponto. O momento não foi aproveitado pelas visitantes, que falharam a partir de um saque de Adenízia, comprometendo a reação e vendo o Sesi-Bauru vencer o set por 25 a 22 e virar o jogo.

O quarto set começou bastante equilibrado, disputado ponto a ponto. O Minas só conseguiu abrir dois de frente a partir do sétimo ponto, em um ace de Carol Gattaz, e seguiu em vantagem até a metade do período. O Sesi-Bauru foi buscar o empate e, logo na sequência, a virada, abrindo 16 a 13 em uma ótima sequência. As visitantes não se entregaram e novamente buscaram a igualdade, deixando a reta final do set emocionante. Precisando forçar o tie-break, o Minas engatou uma sequência impecável e levou o jogo para o set decisivo ao vencer o período por 25 a 18.

Com quatro pontos consecutivos de Thaisa - sendo três deles de saque -, o Minas largou na frente no tie-break. O cenário, porém, se inverteu e quem anotou sete pontos em seguida foi o Sesi-Bauru para retomar a liderança - e com margem de diferença. A partir daí, as donas da casa conduziram bem as últimas ações e fecharam o set com tranquilidade por 15 a 9 e o jogo por 3 a 2.

Globo Esporte