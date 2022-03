Darlan Romani faz melhor marca da carreira, supera bi olímpico e é ouro no Mundial Indoor

O brasileiro Darlan Romani é o novo campeão mundial indoor do arremesso de peso. Na noite deste sábado em Belgrado (Sérvia), tarde no Brasil, o atleta alcançou a marca de 22,53m - recorde do campeonato - na terceira das seis tentativas da final. Ele superou o atual bicampeão olímpico, Ryan Crouser, dos Estados Unidos, que não perdia uma competição havia três anos.

Romani melhorou e muito a melhor marca da carreira em competições indoor. Em fevereiro do ano passado, ele havia alcançado 21,71m em Cochabamba, na Bolívia. A marca deste sábado ficou a 29 centímetros do recorde mundial, que pertence a Crouser. O norte-americano fez 22,44m e terminou com a prata. Tomas Walsh, da Nova Zelândia, duas vezes bronze nas últimas duas Olimpíadas, ficou em terceiro com 22,31m.

A prova consiste em seis arremessos para cada atleta. Darlan somou 21,74m e 21,79m nos dois primeiros, dois recordes sul-americanos. Crouser liderava com 22,44m, seu primeiro arremesso. Na terceira tentativa, Darlan alcançou os 22,53m, quebrando o recorde do campeonato e assumindo a liderança. O bicampeão olímpico Crouser ainda anotou 22,32m e 21,93m (o quinto arremesso dele não foi validado) e não conseguiu superar o brasileiro, que teve uma tentativa não validada e ainda marcou 21,31m e 22,18m na última. Ouro garantido.

Após o quarto lugar nas Olimpíadas de Tóquio, o brasileiro atinge o auge da sua trajetória, que inclui um ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 e outros dois nos Jogos Mundiais Militares, em 2015 e 2019. O catarinense de Concórdia também havia ficado em quarto no Mundial de Atletismo de 2019.

É o quinto ouro da história do Brasil no Mundial Indoor, disputado de dois em dois anos desde 1985. O país ainda tem cinco pratas e seis bronzes. A atual edição termina começou na sexta-feira e termina neste domingo. Por conta da pandemia, a edição de 2020 foi cancelada. A próxima será em 2023, na cidade de Nanjing, na China.

Outros brasileiros ficam pelo caminho

Vitória Sena Batista Alves e Ketiley Batista também competiram neste sábado, nas eliminatórias dos 60 metros com barreiras feminino, mas não passaram para a fase seguinte. O mesmo aconteceu com Erik Cardoso e Felipe Bardi nos 60 metros masculino.

Globo Esporte