Cano decide, Fábio vai de vilão a herói, e Fluminense sai na frente do Olimpia pela vaga na fase de grupos da Libertadores

O Fluminense está cada vez mais perto da fase de grupos da Copa Libertadores. O time venceu o Olimpia por 3 a 1, no Nilton Santos, nesta quarta-feira, e terá vantagem no último confronto antes da etapa principal do maior torneio de clube das Américas. Cano (duas vezes) e Luiz Henrique garantiram a vitória tricolor. Derlis González descontou para os visitantes.

Não há dúvidas: a vitória tem nome e sobrenome: German Cano. O centroavante argentino marcou dois dos três gols tricolores e fechou a vitória em um momento tenso do jogo. Luiz Henrique também merece menção honrosa, mas os louros vão para o camisa 14, que mostrou oportunismo e presença de área.

Cano foi o protagonista, mas não o único personagem do jogo. Fábio também merece destaque pela volta por cima dentro dos 90 minutos. Aos 17 do primeiro tempo, errou feio na jogada que deu o empate ao Olimpia, ao entregar a bola nos pés de Derlis González. Só que o goleiro se redimiu ao fechar o gol no restante da partida. Foram ao menos três defesas dificílimas que pareciam ter o destino certo das redes. Recebeu aplausos merecidos.

Um jogo separa o Flu da fase de grupos da Copa Libertadores. Os tricolores terão vantagem no Paraguai e podem até perder por um gol de diferença sem perder a vaga. Uma derrota por dois gols de diferença levará a disputa para os pênaltis. Vale lembrar que marcar fora de casa não é mais critério de desempate na competição.

Globo Esporte