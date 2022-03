Definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista; Ponte Preta é rebaixada

(Foto: Rodrigo Corsi/Paulistão)





Estão definidas as quartas de final do Campeonato Paulista. Os seis jogos realizados neste sábado, pela rodada derradeira da fase de grupos, definiram os últimos classificados e, consequentemente, os duelos do mata-mata, disputados em jogo único.

Além disso, a rodada sacramentou o rebaixamento da Ponte Preta à Série A2 do Paulistão. Ela acompanha o Novorizontino, que já tinha caído.

O São Bernardo já estava definido como adversário do São Paulo. Os classificados definidos neste domingo foram o Santo André, que fez 2 a 0 na Inter de Limeira e agora pega o Palmeiras; o Guarani, que empatou por 0 a 0 com o São Bernardo e será o adversário do Corinthians; e o Ituano, graças ao empate por 2 a 2 que rebaixou a Ponte. O Santos, apesar da vitória por 3 a 2 sobre o Água Santa, não se classificou.

Veja abaixo quais serão os confrontos das quartas de final, quando eles serão realizados e onde eles serão transmitidos.

São Paulo x São Bernardo

Terça-feira (22 de março), às 20h30, no Morumbi. Transmissão da HBO Max.

Red Bull Bragantino x Santo André

Quarta-feira (23 de março), às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid. Transmissão do Premiere e do Paulistão Play.

Palmeiras x Ituano

Quarta-feira (23 de março), às 21h35, no Allianz Parque. Transmissão de Premiere, Record e Paulistão Play.

Corinthians x Guarani

Quinta-feira (24 de março), às 19h, na Neo Química Arena. Transmissão de Premiere, Youtube e Paulistão Play.

Nas quartas de final, os vencedores estarão garantidos nas semifinais, que também serão disputadas em jogo único, com o time de melhor campanha na classificação geral do campeonato enfrentando o quarto melhor, e o segundo pegando o terceiro. Em caso de empate, tanto nas quartas quanto nas semifinais, o classificado será definido nos pênaltis.

Neste domingo, serão realizados mais dois jogos pela fase de grupos, mas sem influência na definição das quartas de final: Novorizontino x Corinthians e Bragantino x Palmeiras. Os dois serão às 16h.

Globo Esporte