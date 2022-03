Tiago Nunes deixa o Ceará após eliminação para o CRB

(Foto: Kid Júnior/SVM)





Tiago Nunes não é mais técnico do Ceará. O treinador deixou o clube após eliminação para o CRB nas quartas de final da Copa do Nordeste, em pleno Castelão, na noite desta quinta-feira (24).

Além disso, Tiago Nunes amargou com o Ceará eliminação no Cearense, nas quartas de final, para o Iguatu. Com isso, não conseguiu os objetivos nas duas competições.

Em 2021, foram 19 jogos com o Vozão. Em 2022, ao todo, foram 13 jogos. Após a eliminação para o Iguatu, o Ceará chegou a contratar Dentinho, Lindoso e Matheus Peixoto. Dentinho e Lindoso perderam pênaltis na decisão contra o CRB.

O Ceará ainda tem Série A do Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana nesta temporada.

