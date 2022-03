São Paulo é multado em R$ 20 mil por faca atirada em campo na Copinha

O São Paulo foi multado em R$ 20 mil por causa do episódio em que uma faca foi atirada dentro do campo na semifinal da Copa São Paulo, em janeiro, contra o Palmeiras. O duelo foi em Barueri e teve a presença apenas de torcedores tricolores.

Naquele confronto, no final da partida, quando o São Paulo era derrotado por 1 a 0 pelo Palmeiras, dois torcedores pularam para dentro do campo e tentaram agredir jogadores alviverdes.

Logo depois que eles foram retirados, os atletas encontraram a faca no gramado. A polícia descarta que o objeto fosse de um dos torcedores invasores e afirma que ela foi atirada da arquibancada no momento da confusão.

O São Paulo foi multado em R$ 10 mil por infração ao artigo 213, inciso I (deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto) e em R$ 10 mil por infração ao inciso III do mesmo artigo. (lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo).

Havia a possiblidade de o São Paulo perder mandos de campo, o que foi rejeitado.

O São Paulo se manifestou no inquérito e afirmou, em defesa, que não era o mandante da partida (na Copinha, os mandos são da Federação Paulista de Futebol), nem mesmo era o dono do estádio e, portanto, não tinha gerência sobre a segurança do evento.

O inquérito contou com provas da investigação da polícia civil, que até o momento não conseguiu identificar o responsável por atirar a faca. Sabe-se, apenas, que ela é jogada da arquibancada onde estavam torcedores do São Paulo – o jogo, como no profissional em clássicos, teve torcida única.

Na época, o São Paulo, em nota, disse que "repudia veementemente qualquer ato de violência e espera que os culpados sejam responsabilizados pela Polícia".

