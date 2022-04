Jungle reforça empoderamento feminino através do esporte

Bebida esportiva brasileira amplia sua presença entre praticantes de atividades físicas através de apoio firmado a LuluFive, marca especializada em ciclismo para mulheres.

Reforçar a presença de mulheres na prática esportiva, seja ela qual for, também é uma bandeira Jungle. A bebida esportiva brasileira, que já é pioneira no mercado por ser uma opção 100% natural e sem aditivos alimentares, como corantes ou aromas artificiais, firmou apoio à LuluFive, principal marca de iniciação e treinamentos de ciclismo com foco no público feminino no cenário nacional, para contribuir para que mais e mais mulheres tenham suas vidas transformadas por um estilo de vida mais saudável e com mais autoestima. Há 5 meses juntas, as marcas celebrarão a parceria num treino especial que será realizado nesta sexta-feira, 01 de abril, no Pico do Jaraguá, o ponto mais alto de São Paulo.

Com um time de esportistas de peso, com nomes como Carol Solberg e Rebecca, do vôlei de praia, a triatleta Bia Neres e a ciclista Tota Magalhães, Jungle se tornou uma opção saudável para as atletas do dia a dia, como as integrantes da LuluFive.

“Acreditamos que a busca por opções mais saudáveis deixou de ser tendência, é uma realidade. E não só para atletas profissionais, mas para as atletas do dia a dia, principalmente, para aqueles que querem aliar a prática esportiva à uma alimentação de qualidade. Proporcionamos o máximo de performance com a menor quantidade de ingredientes possível. É comida de verdade, nutrientes de verdade para mulheres de verdade, com vidas de verdade”, afirma Rodrigo Carvalho, um dos fundadores da Positive Brands, dona da marca Jungle.

Pelo lado da LuluFive, a fundadora do grupo - Gisele Gasparotto - enfatizou o apoio e destacou o aumento da visibilidade de iniciativas como a sua no Brasil.

“Nossa missão é transformar vidas através do ciclismo, sugerindo uma mudança para um lifestyle mais saudável e regrado, que tem tudo a ver com Jungle. E temos visto ao longo dos anos o resultado acontecendo. Mulheres melhorando seu amor próprio, seu estado de espírito, com um gerenciamento melhor de crises pessoais, sinto que estamos no caminho certo”, finalizou Gisele Gasparotto.

O treinão Jungle- LuluFive será realizado nesta sexta-feira, no Pico do Jaraguá, para todos os níveis, a partir de 7h15. As organizadoras trabalharão técnicas de subida e descida e recomendam que as alunas se alimentem antes do trabalho (gel, bananinha, barrinha, etc) e que tragam Jungle para se manterem hidratadas durante todo o processo.