Suns atropelam os Pelicans e têm sete vitórias de vantagem sobre o segundo melhor time da NBA

(Foto: Sean Gardner/Getty Images)





O New Orleans Pelicans resistiu o quanto pode, mas o Phoenix Suns mostrou, mais uma vez, por que é o melhor time da NBA disparado. Na noite desta terça-feira, Devin Booker e companhia fizeram 131 a 115, fora de casa, e mantiveram sete vitórias de vantagem sobre o segundo melhor time da NBA, o Memphis Grizzlies, que venceu o Indiana Pacers nesta rodada.

Booker anotou 27 pontos, além de 5 rebotes e 8 assistências, e foi o destaque mais uma vez. Mikal Bridges, um dos melhores defensores da liga, foi o segundo maior pontuador de Phoenix, com 20. JaVale McGee, o pivô reserva, contribuiu com 19 pontos e 6 rebotes, enquanto que o titular, Deandre Ayton, fez 18 pontos e 5 rebotes. Os Suns chegaram a 7 vitórias e 4 derrotas desde que Chris Paul está fora por lesão na mão.

Do outro lado, o calouro Herb Jones computou 22 pontos e 5 rebotes. CJ McCollum fez 21 pontos e 9 assistências, e Jonas Valanciunas agregou 17 pontos e 12 rebotes. Mesmo sem Brandon Ingram, que se recupera de um problema na coxa, o time continua a lutar pela nona colocação do Oeste contra os Lakers (29-39) - New Orleans tem 29-40. Os dois ainda jogam entre si duas vezes neste fim de temporada regular.

Os Suns, com 55-14, viajam para Houston ainda esta noite e encaram os frágeis Rockets já nesta quarta-feira. New Orleans encara agora uma sequência de duelos fora de casa. O primeiro é na sexta-feira, contra os Spurs, em San Antonio. A campanha de ambos termina em 10 de abril. Na semana seguinte, é jogado o play-in.

Destaques

Pelicans

Herb Jones (22 pts, 5 rebs, 3 roubos)

CJ McCollum (21 pts, 5 rebs, 9 asts)

Jonas Valanciunas (17 pts, 12 rebs)

Jaxson Hayes (16 pts, 4 rebs)





Suns

Devin Booker (27 pts, 5 rebs, 8 asts, 4 cestas de três)

Mikal Bridges (20 pts, 4 cestas de três)

JaVale McGee (19 pts, 6 rebs)

Deandre Ayton (18 pts, 5 rebs)

Cameron Payne (14 pts, 8 asts, 3 roubos)





Principais desfalques

Pelicans

Brandon Ingram (coxa)

Larry Nance Jr. (joelho)

Zion Williamson (fratura no pé)





Suns

Chris Paul (fratura na mão)

Cameron Johnson (quadríceps)





Estatísticas decisivas

Turnovers

Pelicans 17

Suns 8





Pontos gerados por turnovers

Pelicans 13

Suns 33





Rebotes

Pelicans 54

Suns 36





Pontos no garrafão

Pelicans 56

Suns 48





Pontos de segundas chances

Pelicans 29

Suns 12





Arremessos de quadra

Pelicans 43/86 (50%)

Suns 49/90 (55,1%)





Arremessos de três

Pelicans 12/34 (35,3%)

Suns 18/34 (52,9%)





Lances livres

Pelicans 17/24 (70,8%)

Suns 15/15 (100%)





O jogo

Primeiro período - Suns 33 a 29: Os Pelicans começaram quentes e abriram 9 pontos, mas Booker liderou Phoenix à virada. O astro anotou 11 pontos, com 8 de Ayton. Do outro lado, Herb Jones fez 7. O time da casa fez 11 a 0 em pontos de segundas chances, teve mais volume de arremessos de quadra (26 a 21), mas os Suns tiveram melhor aproveitamento.

Segundo período - Suns 34 a 30: A diferença chegou a 14 e foi cortada para 2 pelos Pelicans. Mas Phoenix reagiu no minuto final e aumentou para 8. Booker somou 8 pontos na parcial, total de 19. Bridges já tinha 13. Os Pelicans cometeram 9 turnovers contra 4 no primeiro tempo, o que gerou 20 pontos para os Suns contra 4. Placar de 67 a 59 no intervalo.

Terceiro período - Suns 31 a 26: Booker anotou 5 pontos nos 32 segundos finais e os Suns abriram diferença após um quarto equilibrado. O astro já contava 27 pontos, cestinha do jogo. Do outro lado, McCollum e Herb Jones tinham 19 cada. Os Pelicans resistiram o quanto puderam, mas o poder de decisão de Phoenix falou mais alto. Placar de 98 a 85.

Quarto período - Suns 33 a 30: Com boa vantagem, os Suns jogaram relaxados e abriram ainda mais no início da última parcial. A diferença chegou a 23, e o técnico Monty Williams pode descansar seus titulares mais cedo para o jogo desta quarta-feira, contra o Houston Rockets.

Agenda

Pelicans

18/03 - Spurs (fora)

20/03 - Hawks (fora)

21/03 - Hornets (fora)

Suns

16/03 - Rockets (fora)

18/03 - Bulls (casa)

20/03 - Kings (fora)





Outros jogos da noite

Indiana Pacers 102

Memphis Grizzlies 135





Orlando Magic 108

Brooklyn Nets 150





Miami Heat 105

Detroit Pistons 98



Globo Esporte