WSL: Tatiana Weston-Webb fatura o título da etapa de Peniche do Circuito Mundial de Surfe

A brasileira Tatiana Weston-Webb deu show na manhã desta segunda-feira e faturou o título da terceira etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL), que está sendo disputada em Peniche, Portugal. A gaúcha criada no Havaí superou a norte-americana Lakey Peterson com uma virada para espantar o frio e garantir mais uma conquista em etapas da elite do surfe, a terceira da carreira. Os outros dois títulos foram o US Open de 2016 e na etapa australiana de Margaret River, em 2021.

A vitória de Tatiana veio por 15.33 (7.33 + 8.00) contra 14.27 (7.10 + 7.17) da americana Lakers Peterson, que no final ainda tentou a virada, mas recebeu nota 6.73 na última onda, insuficiente para passar a brasileira. Foi a segunda final da WSL entre as duas. Em 2019, a americana havia levado a melhor na etapa de Margaret River.

Com o título, Tati pulou para o quarto lugar no ranking mundial agora com 15.220, ficando logo atrás de Brisa Hennessy (17.355), Carissa Moore (16.495) e Lakey Peterson (16.495). A brasileira sai de Peniche também com a maior nota entre as mulheres em uma onda: 8,83 nas quartas de final.

A final começou complicada para Tati. Peterson teve duas notas na casa dos sete pontos, dificultando as coisas para a brasileira, que até então havia sido derrotada seis vezes pela americana ao longo da carreira. Mas o dia era de Tati. Faltando dez minutos para o fim, ela conseguiu uma nota 8 para arrancar os aplausos da turma na areia e cravar a virada. Tati, que na semifinal disputada também nesta manhã de segunda-feira superou a pentacampeã mundial Carissa Moore, era só sorrisos com o título.

Vitória marcante na semifinal

Na semifinal, Tati também fez bonito. Carissa começou na frente com um 4.33 na primeira onda, e as séries demoradas, com intervalo grande, chegaram a causar apreensão. Mas Tatiana conseguiu a virada com um 6.83 numa direita, deixando a rival para trás sofrendo não só com o frio.

Depois de ser derrotada oito vezes por Carissa, Tati conseguiu a sua sexta vitória no 14º duelo entre elas, cravando a nota de 10.76, contra 10.17 da adversária.

A próxima etapa está marcada para a Austrália, em Bells Beach, entre os dias 10 a 20 de abril.

Caminho até o título

Round 1: Tatiana Weston-Webb 10.10 x Gabriela Bryan 9.10 x Molly Picklum 15.15

Oitavas de final: Tatiana Weston-Webb 14.83 x 10.83 Luana Silva

Quartas de final: Tatiana Weston-Webb 14.66 x 9.73 Índia Robinson

Semifinal: Tatiana Weston-Webb 10.76 x 10.17 Carissa Moore

Final: Tatiana Weston-Webb 15.33 x 14.27 Lakey Peterson



