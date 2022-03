Mesmo banida pela Uefa, Rússia manifesta desejo de sediar a Euro em 2028 ou 2032

(Foto: Alex Nicodim/Anadolu Agency via Getty Images)





Apesar de estar suspensa de competições da Uefa e da Fifa, a União Russa de Futebol (RFU) apresentou de última hora as candidaturas para receber a Eurocopa em 2028 ou em 2032. Até então, somente o Reino Unido e a Irlanda tinham declarado interesse em sediar, em conjunto, o torneio em 2028, sem concorrentes até essa terça-feira.

Uma reunião do comitê executivo da RFU confirmou o apoio no interesse em receber uma das edições da competição europeia, mesmo com as punições aplicadas devido à guerra na Ucrânia. O comunicado foi publicado no site da federação nesta quarta-feira.

Além da Rússia, a Turquia manifestou o desejo de sediar a competição em 2028 ou 2032, enquanto a Itália anunciou a sua intenção de concorrer à edição de 2032. As declarações de interesse dos três países foram feitas nesta quarta, quando o prazo se encerrou, às 14h, no horário de Brasília.

O Reino Unido e a Irlanda continuam sendo os favoritos na disputa para 2028, mas terão que esperar mais um pouco pela definição. As propostas adiam a decisão do Comitê Executivo da Uefa, que tinha a expectativa de fazer o anúncio no dia 7 de abril. Em nota, a entidade comunicou que a escolha das sedes será feita apenas em setembro de 2023.

A última edição da Eurocopa, de 2020 (e realizada em 2021 por causa da pandemia de Covid-19), ocorreu em 11 cidades de 11 países diferentes. A próxima será na Alemanha, em 2024.

