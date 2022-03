Zago exalta cobrança na semana e vê Botafogo-SP com alta produção ofensiva em vitória

(Foto: João Victor Cristovão/Agência Botafogo)





O técnico Leandro Zago elogiou a produção ofensiva do Botafogo-SP na vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino, nesse domingo, no Santa Cruz. Apesar de dois pênaltis não convertidos, Zago ressaltou a criação de chances e minimizou dificuldades em relação ao rival, já rebaixado na competição estadual.

– No Paulistão não existem jogos fáceis. Esse Novorizontino é exatamente o time que jogou contra o Botafogo-SP na Série C, hoje vencemos. Tivemos um primeiro tempo com três bolas de gol, um anulado no VAR, um legal e um pênalti perdido. No segundo tempo, tivemos uma bola na trave e um pênalti, que foi feito na segunda chance. Acho que a produção ofensiva foi boa – analisou o técnico.

Leandro Zago também destacou a importância da vitória, que manteve o Botafogo com chances de classificação ao mata-mata. O comandante revelou a forte cobrança durante a semana para o grupo “virar a chave” da derrota sofrida para o Bragantino na rodada anterior, e conseguir se recuperar para continuar com a possibilidade de avançar de fase, o que não acontece no Pantera desde 2018.

– A gente fez um jogo para ganhar. Quando terminou o jogo em Bragança, semana passada, já entrei no vestiário para virar a chave dos jogadores que hoje [domingo, contra o Novorizontino] era nossa decisão, para a gente poder chegar aos 18 pontos e vivos na última rodada. Trabalhamos toda a semana em cima disso, o nível de tensão da semana foi alto, de cobrança e exigência. No fim do jogo, os atletas estavam esgotados físicos e emocionalmente, porque queriam muito vencer para entregar à nossa torcida uma campanha que o clube ainda não tinha feito num campeonato com 16 clubes – completou Zago.

