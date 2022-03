O Íbis fica! "Pior time do mundo" empata com o Afogados e escapa de queda no Pernambucano

A crise continua instaurada no Íbis. O "Pior time do mundo" empatou com o Afogados, no estádio Vianão, e escapou do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Debaixo de muita chuva no Sertão, o Pássaro Preto ficou no 1 a 1 com a Coruja e se garantiu por mais um ano na elite do Estadual.

O gol do "fico" foi marcado pelo atacante Kelven, logo no primeiro minuto do segundo tempo (veja a comemoração no vídeo abaixo). Com os resultados da terceira e última rodada do quadrangular do rebaixamento, o Afogados também permaneceu na primeira divisão.

No outro jogo, Sete de Setembro e Vera Cruz empataram em 2 a 2, na Ilha do Retiro, e foram as equipes rebaixadas.

O Íbis impediu o "bate-volta" para a segunda divisão. A equipe foi vice-campeã da segundona em 2021 e retornou à elite depois de 22 anos longe da principal divisão do Pernambucano.

Globo Esporte