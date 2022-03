MotoGP cancela sexta-feira e concentra treinos no sábado após problemas com frete

A MotoGP precisou modificar toda a programação do GP da Argentina por causa de um atraso no frete. Depois da quebra de um dos cinco aviões cargueiros que faziam o transporte dos equipamentos do paddock da Indonésia para Termas de Río Hondo e de um problema com um segundo voo, a organização do Mundial se viu forçada a cancelar toda a programação de sexta-feira.

O transporte da carga do paddock é feito por cinco aviões de carga, mas um deles quebrou durante uma escala em Mombaça, no Quênia, e permaneceu em terra para reparos. A expectativa era de que as equipes recebessem o material apenas na tarde desta quinta-feira (31). Entre os afetados estão a equipe de fábrica da Ducati, além de VR46, Gresini ― inclusive as estruturas da Moto2 ― e outras esquadras da Moto3.

Com a decisão de cancelar as atividades de sexta-feira, todos os treinos serão concentrados no sábado. Assim, serão duas sessões livres para cada categoria, além da classificação.

Os treinos começam às 8h45 (de Brasília), com o TL1 da Moto3, que terá duração de 40 minutos. Depois, a Moto2 entra na pista às 9h40. A MotoGP faz o primeiro treino, de 45 minutos, entre 11h35 e 11h20. A classe menor volta à pista às 11h35 para mais uma sessão, seguida pela Moto2, que inicia o treino ao 12h30. O TL2 da MotoGP está marcado para 13h25.

O Q1 da Moto3 acontece entre 14h35 e 14h50, com o Q2 programado para 15h. A primeira fase da classificação da Moto2 acontece a partir dar 15h30, com a etapa decisiva iniciando às 15h55. Um terceiro treino livre está agendado para a MotoGP às 16h25, com duração de 30 minutos. O Q1 começa às 17h05, com o Q2 previsto para 17h30.

O GP da Argentina volta ao calendário da MotoGP neste fim de semana pela primeira vez desde 2019, já que a corrida teve de ser cancelada nos últimos anos por causa da pandemia de Covid-19.

Globo Esporte